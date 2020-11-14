БГУ не продляет контракт с филологом-классиком Егором Приставко. Он подписывал обращение о ситуации в вузах

Источник материала: Tut.by

Белорусский государственный университет не продляет контракт с филологом-классиком Егором Приставко. Доцент считает, что это связано с его активной гражданской позицией. Он был среди более 50 преподавателей и сотрудников главного вуза страны, которые записали видеообращение о ситуации в университетах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Выклікалі ў рэктарат і далі на подпіс паперу, не працягнулі кантракт. Праз 30 дзён я беспрацоўны <…> Бо не маўчаў і не хаваўся ў бульбу, калі ў краіне адбываецца маральная і прававая катастрофа. Заступіўся за студэнтак, калі іх за збор подпісаў у дворыку філфака іх арыштавалі і асудзілі. Разам з калегамі запісаў відэазварот з асуджэннем гвалту. Выказаў салідарнасць з арыштаванай Наталляй Дулінай. Даў інтэрвью Белсату і г. д.», — написал на своей странице в Facebook Егор Приставко, кандидат филологических наук, доцент кафедры классической филологии БГУ.

Это не увольнение: у преподавателя заканчивается контракт и руководство сообщило ему, что продлевать его не намерено, пояснил TUT.BY Егор Приставко.

На сайте главного университета страны говорится, что Егор Приставко является экспертом по древнегреческому и латинскому языкам, лингвистической поэтике, риторике. Там же указаны около 30 публикаций его авторства.

Егор Приставко работает у БГУ около 15 лет, преподает латинский и древнегреческий языки, античную литературу на ФФСН, юридическом, филологическом, историческом факультетах. По словам преподавателя, за неделю до того, как он узнал о непродлении контракта, он прошел конкурс на сохранение должности доцента. За годы работы, говорит, не было никаких дисциплинарных взысканий, зато были благодарности от ректора факультета.



Фото со страницы Егора Приставко в Facebook

«Самыя лепшыя моманты майго жыцця звязаны з БДУ. Тут я вучыўся на вельмі рэдкай спецыяльнасці „класічная філалогія“. Тут я абараніў дысертацыю пад кіраўніцтвам праф. Н.Б. Мячкоўскай. Тут я 15 гадоў выкладаў старажытныя мовы і антычную літаратуру. Я працаваў на філалагічным, гістарычным, юрыдычным, хімічным, біялагічным факультэтах, ФФСН і Інстытуце тэалогіі і ўсюды я выкладаў свае прадметы па-беларуску. Я любіў студэнтаў, і, здаецца, у нас гэта ўзаемна», — пишет Егор Приставко.