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«Сегодня мы все - Роман Бондаренко, и мы - выходим». Витебские врачи обратились к чиновникам
14.11.2020 21:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские врачи записали еще одно видеообращение. На этот раз оно адресовано белорусским чиновникам. Медики напомнили, что власть должна защищать людей, а не калечить и убивать их за выражение собственного мнения.
Врачи говорят, что сегодня в нашей стране важны не заслуги, мастерство и другие профессиональные и человеческие качества: «Важно только одно — ты не имеешь права на собственное мнение и выражение своей гражданской позиции».
Они отмечают, что всех, кто имеет мнение, отличное от официального, власть считает изгоем и предателем. Людей калечат, пытают и убивают за то, что они выражают свою позицию и выходят на мирные акции протеста.
Доктора напоминают чиновникам, что они должны представлять и защищать интересы учителей, рабочих, пенсионеров и студентов.
— Кому вы служите, на кого работаете, как вы работаете, кого защищаете вы и ваши силовые ведомства?
Врачи напоминают, что 12 ноября в БСМП, несмотря на усилия столичных медиков, после того как был избит неизвестными в масках, умер 31-летний Роман Бондаренко.
— И сегодня мы все — Роман Бондаренко, и мы — выходим.
Стоит отметить, что это уже второе видеообращение витебских врачей. После первого, в котором они
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Стоит отметить, что это уже второе видеообращение витебских врачей. После первого, в котором они обратились к властям и народу Беларуси, они стали получать...
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