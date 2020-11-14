ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол России Мезенцев получил медаль от Минсельхозпрода Беларуси

15.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев награжден юбилейной медалью "100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси", сообщается на сайте российской дипмиссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Мезенцев рассказал, сколько белорусских продуктов поступает в Россию

Церемония вручения награды прошла в субботу у Георгиевском зале посольства в белорусской столице, медаль дипломату вручил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

Глава российского посольства награжден медалью "за значительный вклад в организацию взаимодействия государственных органов и иных организаций в решении задач по обеспечению продовольственной безопасности Республики Беларусь", об этом сказано в приказе Минсельхозпрода Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Награду главе российской дипмиссии вручили "за вклад в решение вопросов по обеспечению продовольственной безопасности Беларуси".
 
Новости дня
Новости общества
 
«Сегодня мы все - Роман Бондаренко, и мы - выходим». Витебские врачи обратились к чиновникам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.11.2020
Mir24.TV Belarus
15.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика