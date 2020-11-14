Посол России Мезенцев получил медаль от Минсельхозпрода Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев награжден юбилейной медалью "100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси", сообщается на сайте российской дипмиссии.

Церемония вручения награды прошла в субботу у Георгиевском зале посольства в белорусской столице, медаль дипломату вручил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

Глава российского посольства награжден медалью "за значительный вклад в организацию взаимодействия государственных органов и иных организаций в решении задач по обеспечению продовольственной безопасности Республики Беларусь", об этом сказано в приказе Минсельхозпрода Беларуси.

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