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Посол России Мезенцев получил медаль от Минсельхозпрода Беларуси
15.11.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев награжден юбилейной медалью "100 лет органам государственного управления сельским хозяйством и продовольствием Беларуси", сообщается на
© Sputnik / Виктор Толочко
Церемония вручения награды прошла в субботу у Георгиевском зале посольства в белорусской столице, медаль дипломату вручил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.
Глава российского посольства награжден медалью "за значительный вклад в организацию взаимодействия государственных органов и иных организаций в решении задач по обеспечению продовольственной безопасности Республики Беларусь", об этом сказано в приказе Минсельхозпрода Беларуси.
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Награду главе российской дипмиссии вручили "за вклад в решение вопросов по обеспечению продовольственной безопасности Беларуси".
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