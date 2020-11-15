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В Минске наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета
15.11.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Проблемы с работой мобильного интернета начались в Минске.
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Мобильный оператор А1 сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена на территории Минска "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов". Компания обещает сообщить о восстановлении доступа, как только это станет возможным, там также выразили надежду на скорое восстановление обслуживания.
"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", – сообщил в свою очередь оператор МТС. в компании выразили сожаление о сложившейся ситуации.
Оператор life:) также сообщает об ограничении доступа к мобильному интернету, причина – "меры, принятые уполномоченными государственными органами". О восстановлении корректного доступа пообещали сообщить дополнительно.
Проблемы с доступом в сеть традиционно наблюдаются по воскресеньям с начала
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МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Проблемы с работой мобильного интернета начались в Минске. © CC0 / Pixabay / terimakasih0 Мобильные операторы рассказали, как будут...
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