В Минске наблюдаются проблемы с работой мобильного интернета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Проблемы с работой мобильного интернета начались в Минске.

Мобильный оператор А1 сообщил, что пропускная способность мобильного интернета снижена на территории Минска "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов". Компания обещает сообщить о восстановлении доступа, как только это станет возможным, там также выразили надежду на скорое восстановление обслуживания.

"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", – сообщил в свою очередь оператор МТС. в компании выразили сожаление о сложившейся ситуации.

Оператор life:) также сообщает об ограничении доступа к мобильному интернету, причина – "меры, принятые уполномоченными государственными органами". О восстановлении корректного доступа пообещали сообщить дополнительно.

Проблемы с доступом в сеть традиционно наблюдаются по воскресеньям с начала массовых акций протеста . Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на марш протеста в 12:00.