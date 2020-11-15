Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. В Минске закрыты 15 станций метро.

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 10.35 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход закрыты станции первой линии метро "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа", все станции второй линии от "Купаловской" до "Кунцевщины" включительно, а также все станции третьей линии метро ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь").

Поезда на данных станциях следуют без остановки.

На станции "Площадь Ленина" закрыт вход со стороны площади Независимости. Поезда на этой станции останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Около 9.15 в Минске был отключен мобильный интернет.

В столице и других городах Беларуси планируется марш "Я выхожу", названный так в память погибшего минчанина Романа Бондаренко. Это будет четырнадцатый марш после президентских выборов 9 августа. Сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске закрыты 15 станций метро Минск, 15 ноября. В Минске закрыты 15 станций метро. Как сообщает телеграм-канал метрополитена, в 10.35 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" на вход и выход...

Андрей Середа, БелаПАН.