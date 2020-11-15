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Центр, половина второй линии и вся третья. В Минске не работает множество станций метро

15.11.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 10.35 в воскресенье на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Победы», «Октябрьская», «Площадь Якуба Коласа», все станции от «Купаловской» до «Кунцевщины» включительно, закрыты все станции третьей линии, сообщается в телеграм-канале метрополитена.

— Поезда следуют без остановки на данных станциях. Закрыт вестибюль 2 станции «Площадь Ленина» (вход со стороны площади Независимости). Поезда останавливаются на станции «Площадь Ленина».

Традиционно метрополитен сообщает, что решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров» и «приносит извинения за временные неудобства».

 
 
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Традиционно метрополитен сообщает, что решение принято «в целях обеспечения безопасности пассажиров» и «приносит извинения за временные неудобства».
 
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