Ряд станций метро в Минске закрыты

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Ряд станций Минского метрополитена с 10:35 закрыты на вход и на выход, сообщили в пресс-службе минской подземки. Там объяснили такую меру соображениями безопасности.

Поезда не останавливаются на следующих станциях:

первая линия: "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа";

вторая линия: "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная", "Пушкинская", "Спортивная", "Кунцевщина";

третья линия: все станции.

Поезда останавливаются на станции "Площадь Ленина", но выход с этой станции на площадь Независимости закрыт.

В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно о проблемах доступа к мобильному интернету.

Метро регулярно закрывают во время массовых акций протеста . Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в воскресенье в 12:00.