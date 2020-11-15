|
Ряд станций метро в Минске закрыты
15.11.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Ряд станций Минского метрополитена с 10:35 закрыты на вход и на выход, сообщили в пресс-службе минской подземки. Там объяснили такую меру соображениями безопасности.
Поезда не останавливаются на следующих станциях:
Поезда останавливаются на станции "Площадь Ленина", но выход с этой станции на площадь Независимости закрыт.
В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.
Ранее стало известно о
Метро регулярно закрывают во время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезда останавливаются на станции "Площадь Ленина", но выход с этой станции на площадь Независимости закрыт.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)