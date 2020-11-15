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Ряд станций метро в Минске закрыты

15.11.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Ряд станций Минского метрополитена с 10:35 закрыты на вход и на выход, сообщили в пресс-службе минской подземки. Там объяснили такую меру соображениями безопасности.

Поезда не останавливаются на следующих станциях:

  • первая линия: "Площадь Победы", "Октябрьская", "Площадь Якуба Коласа";
  • вторая линия: "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная", "Пушкинская", "Спортивная", "Кунцевщина";
  • третья линия: все станции.

Поезда останавливаются на станции "Площадь Ленина", но выход с этой станции на площадь Независимости закрыт.

В метрополитене принесли извинения за временные неудобства.

Ранее стало известно о проблемах доступа к мобильному интернету.

Метро регулярно закрывают во время массовых акций протеста. Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в воскресенье в 12:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Поезда останавливаются на станции "Площадь Ленина", но выход с этой станции на площадь Независимости закрыт.
 
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Центр, половина второй линии и вся третья. В Минске не работает множество станций метро
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