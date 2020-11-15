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Социальным работникам с 1 января увеличат зарплаты

15.11.2020 12:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя - Sputnik. Зарплаты работников сферы социального обслуживания с 1 января 2021 года увеличат, соответствующая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты.

© Sputnik
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Постановление Минтруда от 30 октября 2020 года №101 с 1 января 2021 года была установлена новая стимулирующая выплата работникам бюджетных организаций, занятым в сфере соцобслужавания – за специфику работы. Ее размер составит от 8% до 12% оклада.

По данным ведомства, такую выплату получат свыше 34 тыс. работников. В основном – те, кто трудится в домах-интернатах, территориальных центрах соцобслуживания.

За счет данной надбавки, а также с учетом запланированного роста базовой ставки в 2021 году зарплата работников сферы социального обслуживания вырастет на 35-130 белорусских рублей (13-50 долларов, или в среднем на 9%).

Кроме этого, этим же постановлением наименование "надбавка за специфику работы" соцработникам и сиделкам заменяется наименованием "надбавка за особенности профессиональной деятельности", но размер выплат по ней не изменяется и сохраняется на уровне 10% от оклада работника.

Постановление №101 принято во исполнение поручения главы государства о повышении оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2021 году с учетом запланированного роста базовой ставки зарплата работников сферы социального обслуживания вырастет на 35-130 белорусских рублей (13-50 долларов, или...
 
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