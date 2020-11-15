Новая Боровая осталась без воды. В чем проблема?

Источник материала: Tut.by

«Новая Боровая с 9.00 без воды. В Уручье тоже нет воды», — сообщили жильцы этих микрорайонов. В диспетчерской водоканала рассказали TUT.BY, что дело не в аварии.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В диспетчерской «Минскводоканала» уточнили, что без воды остался только район Копище.

— Аварии на линии нет, мы это проверили — у нас вода в трубе есть. Из-за чего на самом деле она не поступает в квартиры, мы сейчас выясняем, — сообщила диспетчер предприятия.

Для обеспечения населения водой в район выехали автоцистерны. Стоять они будут по адресам: улица Гинтовта, 5, улица Авиационная, 7−9. Чуть позже доставят воду еще и по третьему адресу — когда найдут водителя.