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Новая Боровая осталась без воды. В чем проблема?
15.11.2020 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Новая Боровая с 9.00 без воды. В Уручье тоже нет воды», — сообщили жильцы этих микрорайонов. В диспетчерской водоканала рассказали TUT.BY, что дело не в аварии.
В диспетчерской «Минскводоканала» уточнили, что без воды остался только район Копище.
— Аварии на линии нет, мы это проверили — у нас вода в трубе есть. Из-за чего на самом деле она не поступает в квартиры, мы сейчас выясняем, — сообщила диспетчер предприятия.
Для обеспечения населения водой в район выехали автоцистерны. Стоять они будут по адресам: улица Гинтовта, 5, улица Авиационная, 7−9. Чуть позже доставят воду еще и по третьему адресу — когда найдут водителя.
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Аварии на линии нет. Из-за чего на самом деле она не поступает в квартиры, сейчас выясняется.
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