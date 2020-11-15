Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. В Минске задержана фотожурналист "Нашай Нівы"Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске – фотожурналиста tut.by и "Народной воли" Алесь Пилецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Пилецкий был задержан на улице Ленина областного центра. "Проверили документы, удостоверение. Сказали, что задерживают. Сейчас ждем машину, чтобы ехать в РОВД. Милиционеры представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович", — рассказал Алесь Пилецкий по телефону.

Подробностей задержания журналистки в Минске не сообщаются.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске – Алесь Пилецкий Минск, 15 ноября. В Минске задержана фотожурналист "Нашай Нівы"Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске – фотожурналиста tut.by и "Народной воли" Алесь Пилецкий,...

БелаПАН.