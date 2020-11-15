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В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов
15.11.2020 13:41 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 ноября. В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов.
Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты.
На проспекте Пушкина и прилегающих улицах, где находятся разрозненные группы протестующих (несколько тысяч человек), продолжаются массовые задержания.
Силовики, в том числе в полной амуниции, задерживают людей на улицах и прочесывают дворы. Некоторых при задержании бьют.
Под мостом на пересечении проспекта Пушкина с улицей Тимирязева стоит кордон из машин ГАИ.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 15 ноября. В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты. На...
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