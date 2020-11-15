Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов.

Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты.

На проспекте Пушкина и прилегающих улицах, где находятся разрозненные группы протестующих (несколько тысяч человек), продолжаются массовые задержания.

Силовики, в том числе в полной амуниции, задерживают людей на улицах и прочесывают дворы. Некоторых при задержании бьют.

Под мостом на пересечении проспекта Пушкина с улицей Тимирязева стоит кордон из машин ГАИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов Минск, 15 ноября. В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты. На...

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.