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В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов

15.11.2020 13:41 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов.

Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты.

На проспекте Пушкина и прилегающих улицах, где находятся разрозненные группы протестующих (несколько тысяч человек), продолжаются массовые задержания.

Силовики, в том числе в полной амуниции, задерживают людей на улицах и прочесывают дворы. Некоторых при задержании бьют.

Под мостом на пересечении проспекта Пушкина с улицей Тимирязева стоит кордон из машин ГАИ.


Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 ноября. В районе проспекта Пушкина прозвучало несколько взрывов. Очевидцы сообщают, что силовики применили минимум две светошумовые гранаты. На...
 
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