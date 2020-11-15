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Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина и прилегающих улицах

15.11.2020 13:41 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина в Минске и прилегающих улицах.

К станции метро "Пушкинская" подъехали автозаки. Со всех сторон перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого за людьми бегают силовики в балаклавах. Люди пытались отбить мужчину, за которым гнался силовик в балаклаве, но в итоге его затолкали в микроавтобус.

У кинотеатра "Аврора" силовики начали оттеснять протестующих.

Часть людей переместилась в сторону улицы Орловская.

Со стороны улицы Ольшевского также пытаются двигаться группы людей, их разгоняют силовики.

До начала разгона возле входа в метро протестующие окружили телеведущего СТВ Григория Азаренка, который, видимо, собирался снимать сюжет. Они скандировали "Пошел вон!" и "Позор!". Силовики в штатском разогнали людей.

Люди кричат "Позор!", "Фашисты!", "Я выхожу".

На непродолжительное время были задержаны трое журналистов, в том числе корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и БелТА Андрей Покумейко. Их отвели в микроавтобус, а затем отпустили.


Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 ноября. Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина в Минске и прилегающих улицах. К станции метро "Пушкинская" подъехали автозаки. Со всех...
 
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