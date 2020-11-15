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Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина и прилегающих улицах
15.11.2020 13:41 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 ноября. Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина в Минске и прилегающих улицах.
К станции метро "Пушкинская" подъехали автозаки. Со всех сторон перекрестка проспекта Пушкина и улицы Притыцкого за людьми бегают силовики в балаклавах. Люди пытались отбить мужчину, за которым гнался силовик в балаклаве, но в итоге его затолкали в микроавтобус.
У кинотеатра "Аврора" силовики начали оттеснять протестующих.
Часть людей переместилась в сторону улицы Орловская.
Со стороны улицы Ольшевского также пытаются двигаться группы людей, их разгоняют силовики.
До начала разгона возле входа в метро протестующие окружили телеведущего СТВ Григория Азаренка, который, видимо, собирался снимать сюжет. Они скандировали "Пошел вон!" и "Позор!". Силовики в штатском разогнали людей.
Люди кричат "Позор!", "Фашисты!", "Я выхожу".
На непродолжительное время были задержаны трое журналистов, в том числе корреспондент ТАСС Юрий Шамшур и БелТА Андрей Покумейко. Их отвели в микроавтобус, а затем отпустили.
Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 15 ноября. Силовики массово задерживают людей на проспекте Пушкина в Минске и прилегающих улицах. К станции метро "Пушкинская" подъехали автозаки. Со всех...
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