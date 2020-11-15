Аудиозапись: человек, представившийся начальником ИВС, жалуется врачу скорой на неблагонадежных медиков

Источник материала: Tut.by

Утром 15 ноября в соцсетях появилась аудиозапись: человек, представившийся начальником ИВС, позвонил на подстанцию скорой помощи и попросил убрать «неблагонадежных врачей» из своего учреждения. TUT.BY попытался проверить подлинность аудио: похоже, такой разговор действительно был.



Фото: Александра Пилипович-Сущиц, TUT.BY

О чем запись разговора: «неблагонадежные врачи, сочувствуют задержанным»

Приводим полную расшифровку диалога.

— Алло, скорая.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— А это старший врач?

— Да, Грибок.

— Здравствуйте, моя фамилия Кенюх Игорь Григорьевич, я начальник изолятора временного содержания на Окрестина. Так. Смотрите, значит, у меня сейчас находятся, только что были две бригады ваши, вот. Слышите меня?

— Да, слышу.

— Я сейчас… У меня был разговор с врачами. Я вам хочу сказать, ну, мягко так, что это врачи не совсем благонадежные и они здесь не должны находиться. Если можно, уберите их, пожалуйста, отсюда. Они несут абы что и не туда, куда надо.

— Как это понять, объясните, пожалуйста? Что значит «неблагонадежные»?

— Сочувствуют задержанным.

— Ну это нормально, они же медработники.

— Нормально?

— Ну медработники, ну как они могут не сочувствовать?

— Нет-нет, стоп-стоп, немножко не то (неразборчиво). Хорошо, я вас услышал. А как ваша фамилия?

— А?

— Мне надо звонить министру, как ваша фамилия?

— Моя фамилия Грибок. Мария Александровна. (Кенюх пытается что-то сказать). Минутку, минутку, минутку, я с заведующей поговорю.

— Голос на меня не повышайте.

— Я не повышаю голос. Я сейчас с заведующей поговорю по этому вопросу, одну минуту. (Видимо, обращение не к говорящему по телефону). Начальник, на Окрестина… (Приглушенные голоса, затем Кенюх пытается что-то сказать). Минуту.

— Мне некогда.

— Вот, доктор второй мне говорит. Только что бригада повезла двоих «тяжелых» больных, один — судороги. Так как не…

— Так нет, вопросов нет. Две бригады — 602 и еще какая-то, 212.

— Ну так они и осматривают.

— Все, всего хорошего. Мы примем решение сами, добро. Грибок Мария Александровна?

— Да. Пошла заведующая, доложит главному врачу.

— Давайте, хорошо, спасибо.

Насколько этому можно верить

Известно, что Мария Грибок ранее работала заведующей 7-й подстанции (сейчас ей руководит Людмила Адашкевич. — Прим. ред.). На какой подстанции работает Мария сейчас, неизвестно, но нам удалось до нее дозвониться.

Мария Грибок сказала, что она сейчас «занята рабочей обстановкой» и поговорить не может. Однако медработник не отрицала наличие такого разговора. Также отметим, что голос Марии Грибок похож на тот, что есть на записи из соцсетей.