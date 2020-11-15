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Больше тысячи человек собралось на "площади Перемен" в Минске
15.11.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бонадренко, — собралось более тысячи человек.
В районе проспекта Пушкина, на улицах Притыцкого, Лынькова и других продолжаются задержания и зачистки дворов силовиками.
По улице Лынькова от проспекта Пушкина двигаются много групп людей, машины сигналят.
Некоторые улицы перекрыты силовиками, в том числе пересечение улиц Богдановича и Кульман в сторону улицы Каховской.
Тем временем, сообщают правозащитники, уже задержано около 100 человек. Задержания также прошли в Бресте, Витебске, Гомеле, Новополоцке и Светлогорске.
БелаПАН.
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Минск, 15 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал...
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