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Больше тысячи человек собралось на "площади Перемен" в Минске

15.11.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бонадренко, — собралось более тысячи человек.

В районе проспекта Пушкина, на улицах Притыцкого, Лынькова и других продолжаются задержания и зачистки дворов силовиками.

По улице Лынькова от проспекта Пушкина двигаются много групп людей, машины сигналят.

Некоторые улицы перекрыты силовиками, в том числе пересечение улиц Богдановича и Кульман в сторону улицы Каховской.

Тем временем, сообщают правозащитники, уже задержано около 100 человек. Задержания также прошли в Бресте, Витебске, Гомеле, Новополоцке и Светлогорске.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Минск, 15 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал...
 
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