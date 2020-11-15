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Задержаны еще двое журналистов — в Минске и Гродно

15.11.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании еще двух журналистов — в Минске и Гродно.

В столице задержан известный фотограф Евгений Отцецкий, в областном центре — корреспондент Hrodna.life Андрей Ломов.

Ранее сообщалось о задержании в Минске фотожурналиста "Нашай Нівы" Александры Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналиста tut.by и "Народной Воли" Алеся Пилецкого.


БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Минск, 15 ноября. Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании еще двух журналистов — в Минске и Гродно. В столице задержан известный фотограф...
 
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В Минске задержана фотожурналист Александра Пилипович-Сущиц, в Витебске – Алесь Пилецкий
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