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Задержаны еще двое журналистов — в Минске и Гродно
15.11.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 ноября. Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании еще двух журналистов — в Минске и Гродно.
В столице задержан известный фотограф Евгений Отцецкий, в областном центре — корреспондент Hrodna.life Андрей Ломов.
Ранее сообщалось о задержании в Минске фотожурналиста "Нашай Нівы" Александры Пилипович-Сущиц, в Витебске — фотожурналиста tut.by и "Народной Воли" Алеся Пилецкого.
БелаПАН.
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Минск, 15 ноября. Белорусская ассоциация журналистов сообщает о задержании еще двух журналистов — в Минске и Гродно. В столице задержан известный фотограф...
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