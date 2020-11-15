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В Гомеле не менее пяти человек задержано во время акции сторонников перемен

15.11.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Гомель, 15 ноября. В Гомеле не менее пяти человек задержано 15 ноября во время акции сторонников перемен, в том числе активист Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих

В акции участвовало около 150 человек, они прошли по городу разрозненными группами.

На перекрестке улиц Советской и Ирининской было выставлено оцепление из сотрудников ОМОН, поэтому люди не смогли пройти к площади Ленина. Они развернулись и пошли к цирку. Около сотни человек прошли по проспекту Победы, скандируя "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко в автозак!". Они также пели песни "Тры чарапахі" и "Муры".

Вторая колонна, около 50 человек, пошла к католическому храму. В его дворе люди устроили импровизированный мемориал погибших гомельчанина Александра Вихора и жителя Минска Романа Бондаренко. Люди возложили цветы, зажгли лампадки, почтили память погибших минутой молчания.

Они планировали пройти по улице Советской, но на перекрестке Советской и Рогачевской их встретил ОМОН, после чего протестующие разошлись.


Алена Германович, БелаПАН.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Гомель, 15 ноября. В Гомеле не менее пяти человек задержано 15 ноября во время акции сторонников перемен, в том числе активист Объединенной гражданской партии...
 
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