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Силовики использовали против собравшихся на "площади Перемен" людей светошумовые гранаты

15.11.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. Силовики использовали против собравшихся на "площади Перемен" людей светошумовые гранаты.

Здесь прозвучало не менее четырех взрывов. Двор заволокло дымом, силовики начали оттеснять людей.

Как сообщалось, несмотря на противодействие силовиков на символической "площади Перемен" — во дворе жилого дома на улице Червякова в Минске, где создан мемориал погибшего 12 ноября Романа Бонадренко, — собралось более тысячи человек.

Продолжаются зачистки в районе проспекта Пушкина и на прилегающих улицах. Как сообщалось, здесь против демонстрантов также были применены светошумовые гранаты.

Правозащитники сообщают, что на этот час задержано не менее 140 человек.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 ноября. Силовики использовали против собравшихся на "площади Перемен" людей светошумовые гранаты. Здесь прозвучало не менее четырех взрывов. Двор...
 
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