В Витебске марш памяти Романа Бондаренко сопровождался задержаниями

Источник материала: Tut.by

Мирный марш протеста «Я выхожу» 15 ноября, посвященный памяти погибшего минчанина Романа Бондаренко, собрал около 100 жителей Витебска. Колонна прошла от Ратуши вверх по улице Ленина и повернула обратно. Недалеко от фонтана «Три реки» путь горожанам преградил кордон силовиков. Люди решили не вступать в стычку с ними, перешли улицу и разошлись. Были точечные задержания, в том числе в Октябрьский РОВД доставили двух фотожурналистов.



Колонна на улице Ленина, снимок сделан незадолго перед тем, как протестующие подойдут к милицейскому кордону. Фото: t.me/Vitebsk4People

Около полудня милицейская техника сосредоточилась на улицах Марка Шагала, Ленина и на других центральных магистралях города.

Возле Ратуши дежурили сотрудники милиции, проверяли документы у горожан.

По сообщениям телеграм-каналов, памятный знак возле Ратуши должен был стать народным мемориалом в память об умершем минчанине Романе Бондаренко. Сюда приглашали приходить с цветами и свечами. Там, где сейчас стоит этот знак, во время оккупации находилась виселица, на которой немцы казнили людей.

Несколько человек, которые подходили к Ратуше с цветами, милиция задержала.

Примерно в 12.30 небольшая колонна двинулась от Ратуши верх по лице Ленина — в сторону Смоленского рынка.





Примерно через десять минут после начала шествия на улице Ленина милиция задержала фотожурналиста TUT.BY и «Народной воли» Алеся Пилецкого. Он был в жилете с надписью «Пресса», при нем были все необходимые документы, находился журналист на противоположной от колонны стороне улицы.

Колонна протестующих дошла до площади Ленина и вернулась по противоположной стороне улицы Ленина к Ратуше. В ней к этому моменту было около 100 человек.

Улицу Ленина перекрыли машины ГАИ. В городских пабликах сообщали, что общественный транспорт от площади Свободы до Смоленского рынка шел без остановок.

Недалеко от фонтана «Три реки» путь демонстрантам преградил милицейский кордон.

Люди остановились на некотором расстоянии от милиции и скандировали: «Трибунал!», «Отпускай!», «Верым, можам, пераможам!». Потом демонстранты решили обойти милицейскую заслону стороной — по улице Толстого и Пушкинскому мосту, и стали расходиться.

Когда люди расходились, происходили отдельные задержания. Среди задержанных — фотожурналист «Народных новостей Витебска» Игорь Матвеев. Его доставили в Октябрьский РОВД на улице Терешковой.



Одно из задержаний возле театра «Лялька»

Примерно через два часа из милиции отпустили фотографа Алеся Пилецкого.

— Милиционеры, которые меня задержали, представились — это сотрудники ППС Матвеенко и Ермолович, — рассказал Алесь Пилецкий. — Сразу меня держали в одном автозаке — одного. Потом перевели в другой автозак — там уже находились люди. Затем привезли в Октябрьский РОВД — в новое здание этого райотдела на улице Терешковой. Замначальника РОВД Владимир Бондарев провел со мной профилактическую беседу. В частности, он выразил мысль, что независимые СМИ «освещают акции протеста однобоко». После этого у меня в другом кабинете взяли объяснение, что я делал сегодня в центре города. Я сообщил, что работал как фотожурналист. И меня отпустили. Фототехнику не проверяли.

Сколько человек задержали в целом в Витебске 15 ноября, правозащитникам пока неизвестно.