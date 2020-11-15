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В Минске задержан редактор realt.by Владислав Кулецкий
15.11.2020 17:17 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 15 ноября. В Минске задержан редактор realt.by Владислав Кулецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
Его доставили в Ленинское РУВД.
В Пинске (Брестская область) задержан журналист Андрей Якимуш.
Таким образом, сегодня в Минске, Гродно, Витебске и Пинске в ходе акций протеста задержано 15 журналистов. Так, в столице задержаны журналисты БелаПАН Андрей Шавлюго и Юлия Котская, корреспондент Tribuna.cоm Александр Ивулин, фотограф Евгений Отцецкий, фотожурналист "Нашай Нівы" Александра Пилипович-Сущиц, журналистка Татьяна Гаврильчик.
В Гродно задержали корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, фотографа Евгения Бузука, журналиста autogrodno.by Михаила Кунцевича.
В Витебске задержаны фотожурналист tut.by и "Народной Воли" Алесь Пилецкий и журналист Игорь Матвеев.
В районе станции метро "Пушкинская" в Минске были задержаны корреспонденты ТАСС Юрий Шамшур и БелТА Андрей Покумейко. После проверки документов их отпустили.
БелаПАН.
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Минск, 15 ноября. В Минске задержан редактор realt.by Владислав Кулецкий, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Его доставили в Ленинское РУВД. В Пинске...
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