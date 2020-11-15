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Метрополитен сообщил о возобновлении работы закрытых станций

15.11.2020 17:59 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 15 ноября. Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы с 16.55 всех закрытых станций.

С 10.35 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" было закрыто 14 станций: три станции первой линии ("Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа"), семь станций второй линии ("Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная", "Пушкинская", "Спортивная", "Кунцевщина") и все четыре станции третьей линии ("Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича", "Юбилейная площадь"). Кроме того, был закрыт один из двух входов на станцию "Площадь Ленина" (со стороны площади Независимости).

Метрополитен по воскресеньям традиционно закрывает часть станций в связи с акциями протеста. Сегодня основные события развернулись возле станции метро "Пушкинская".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 ноября. Минский метрополитен сообщил о возобновлении работы с 16.55 всех закрытых станций. С 10.35 "в целях обеспечения безопасности пассажиров" было закрыто 14...
 
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