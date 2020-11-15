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Задержания и стихийный мемориал. В Гомеле прошел марш «Я выхожу»

15.11.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня гомельчане впервые за последние полтора месяца вышли на небольшую акцию протеста в своем городе. Люди собрались в колонну и скандировали уже знакомые лозунги: «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», требовали ухода Лукашенко.


Точное количество участников мирного марша протеста «Я выхожу», посвященного памяти погибшего минчанина Романа Бондаренко, назвать сложно, так как по улицам ходили несколько небольших колонн.


Около 12.00 на центральных улицах — лишь несколько милиционеров. На Советской начинают собираться люди — в руках у них нет никакой символики, у некоторых лишь зонты в бело-красно-белой расцветке. Люди просто ходят, в колонну собраться не могут, так как их время от времени останавливают сотрудники милиции


Фото: «Радыё Свабода»

Ближе к 13.00 гуляющих на Советской становится заметно больше. Увеличивается и количество силовиков: у цирка появляются тонированные микроавтобусы, там же во дворах замечен автозак.

На перекресток Советской и Ирининской вышел ОМОН и не пустил людей к площади, они развернулись и пошли к цирку.

Начались первые задержания.


Примерно в 13.20 полсотни человек направились на проспект Победы.

Открыть/скачать оригинал видео (18.04 МБ)

Еще одна колонна пошла по Советской в сторону костела. Там люди организовали импровизированный мемориал в память о погибшем в августе гомельчанине Александре Вихоре и погибшем в Минске 12 ноября Романе Бондаренко.


Фото: «Радыё Свабода»

Затем протестующие отправились назад по Советской в сторону цирка, но на перекрестке Советской и Рогачевской уже стоял ОМОН. Людям пришлось разойтись.

Правозащитники говорят минимум о пяти задержанных.

Напомним, 31-летний минчанин Романа Бондаренко, который вышел во «двор перемен» защитить от срывания бело-красно-белые ленты на заборе во «дворе перемен», был избит неизвестными в масках и на следующий день умер в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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Точное количество участников мирного марша протеста «Я выхожу», посвященного памяти погибшего минчанина Романа Бондаренко, назвать сложно, так как по улицам...
 
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