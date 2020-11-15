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Силовики задержали известного издателя Бориса Пастернака и двух крупных онкологов из РНПЦ Александрова

15.11.2020 18:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время прохождения акции протеста в Минске силовики задержали известного издателя и двух врачей-онкологов. Через несколько часов 76-летнего издателя отпустили.


Сегодня силовики задержали заместителя директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова, к. м. н. Павла Моисеева, а также его коллегу, заведующего оперблоком этого же учреждения, к. м. н. Андрея Полуянчика. Медики, предположительно, находятся в Московском РУВД столицы.

С 76-летним Борисом Пастернаком, генеральным директором российского издательства «Время», связь прервалась около 14.00. До этого он написал на своей странице в фейсбуке: «15 ноября. 11.07. Я выхожу. Мне в этот раз очень удобно, недалеко от дома».

После 17.00 дочь издателя, Евгения, сообщила, что отца отпустили. Он находился во Фрунзенском РУВД Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время прохождения акции протеста в Минске силовики задержали известного издателя и двух врачей-онкологов. Через несколько часов издателя отпустили.
 
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