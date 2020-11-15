Силовики задержали известного издателя Бориса Пастернака и двух крупных онкологов из РНПЦ Александрова

Источник материала: Tut.by

Во время прохождения акции протеста в Минске силовики задержали известного издателя и двух врачей-онкологов. Через несколько часов 76-летнего издателя отпустили.





Сегодня силовики задержали заместителя директора по организации противораковой борьбы РНПЦ онкологии Александрова, к. м. н. Павла Моисеева, а также его коллегу, заведующего оперблоком этого же учреждения, к. м. н. Андрея Полуянчика. Медики, предположительно, находятся в Московском РУВД столицы.

С 76-летним Борисом Пастернаком, генеральным директором российского издательства «Время», связь прервалась около 14.00. До этого он написал на своей странице в фейсбуке : «15 ноября. 11.07. Я выхожу. Мне в этот раз очень удобно, недалеко от дома».

После 17.00 дочь издателя, Евгения, сообщила, что отца отпустили. Он находился во Фрунзенском РУВД Минска.