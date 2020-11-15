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Мобильный интернет в Минске снова возобновляет работу

15.11.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Мобильный интернет в Минске снова доступен после ограничения доступа к трафику.

© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
Все станции Минского метрополитена открылись для пассажиров

Проблемы с доступом к интернет-трафику наблюдались в столице уже с 10 часов утра - операторы снизили пропускную способность "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

О том, что сегодня будет ограничен доступ к мобильному интернету, объявили все три белорусских сотовых оператора. А1, МТС и life:) пообещали возобновить доступ как только это станет возможным.

Сегодня же были закрыты для пассажиров более 10 веток столичного метрополитена, включая и новую третью линию. Поезда проезжали закрытые станции без остановок.

Проблемы с доступом в сеть традиционно наблюдаются по воскресеньям с начала массовых акций протеста. Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на марш протеста в 12:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Проблемы с интернет-трафиком в столице наблюдались уже с 10 часов утра – операторы традиционно ограничивают скорость во время протестных акций.
 
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Все станции Минского метрополитена открылись для пассажиров
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