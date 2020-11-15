Мобильный интернет в Минске снова возобновляет работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Мобильный интернет в Минске снова доступен после ограничения доступа к трафику.

Проблемы с доступом к интернет-трафику наблюдались в столице уже с 10 часов утра - операторы снизили пропускную способность "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

О том, что сегодня будет ограничен доступ к мобильному интернету, объявили все три белорусских сотовых оператора. А1, МТС и life:) пообещали возобновить доступ как только это станет возможным.

Сегодня же были закрыты для пассажиров более 10 веток столичного метрополитена, включая и новую третью линию. Поезда проезжали закрытые станции без остановок.

Проблемы с доступом в сеть традиционно наблюдаются по воскресеньям с начала массовых акций протеста . Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на марш протеста в 12:00.