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Мобильный интернет в Минске снова возобновляет работу
15.11.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Мобильный интернет в Минске снова доступен после ограничения доступа к трафику.
© Photo : Вадим Рожков / Минский метрополитен
Проблемы с доступом к интернет-трафику наблюдались в столице уже с 10 часов утра - операторы снизили пропускную способность "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".
О том, что сегодня будет ограничен доступ к мобильному интернету, объявили все три белорусских сотовых оператора. А1, МТС и life:) пообещали возобновить доступ как только это станет возможным.
Сегодня же
Проблемы с доступом в сеть традиционно наблюдаются по воскресеньям с начала
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Проблемы с интернет-трафиком в столице наблюдались уже с 10 часов утра – операторы традиционно ограничивают скорость во время протестных акций.
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