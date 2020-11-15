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Все станции Минского метрополитена открылись для пассажиров

15.11.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Закрытые в воскресенье днем станции Минского метрополитена открыты для пассажиров, об этом сообщила пресс-служба "подземки".

"В 16:55 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Минский метрополитен принес извинения жителям столицы за причиненные неудобства.

Сегодня в 11-м часу были закрыты 10 станций метро на двух линиях и вся третья. Поезда на закрытых станциях следовали без остановок.

Метро в столице регулярно закрывают во время массовых акций протеста. Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в воскресенье в 12:00. Как правило по воскресеньям, иногда и по субботам, наблюдаются проблемы и с мобильным интернетом.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба столичной подземки извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства в связи с временным закрытием станций.
 
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