|
Все станции Минского метрополитена открылись для пассажиров
15.11.2020 18:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Закрытые в воскресенье днем станции Минского метрополитена открыты для пассажиров, об этом сообщила пресс-служба "подземки".
"В 16:55 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
© Sputnik / Виктор Толочко
Минский метрополитен принес извинения жителям столицы за причиненные неудобства.
Сегодня в 11-м часу
Метро в столице регулярно закрывают во время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-служба столичной подземки извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства в связи с временным закрытием станций.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)