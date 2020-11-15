Все станции Минского метрополитена открылись для пассажиров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Закрытые в воскресенье днем станции Минского метрополитена открыты для пассажиров, об этом сообщила пресс-служба "подземки".

"В 16:55 все станции метро открыты для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен принес извинения жителям столицы за причиненные неудобства.

Сегодня в 11-м часу были закрыты 10 станций метро на двух линиях и вся третья. Поезда на закрытых станциях следовали без остановок.

Метро в столице регулярно закрывают во время массовых акций протеста. Ранее ряд Telegram-каналов призвал минчан выйти на очередной марш в воскресенье в 12:00. Как правило по воскресеньям, иногда и по субботам, наблюдаются проблемы и с мобильным интернетом.