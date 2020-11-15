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«Я выхожу», омоновцы у костела, задержания. Как Могилев протестовал в это воскресенье

15.11.2020 19:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве сегодня, 15 ноября, около 70 горожан прошли колонной по пешеходной улице в знак протеста против того, что происходит в стране вот уже более трех месяцев. И — в знак памяти погибшего в Минске Романа Бондаренко. Протестующих разогнал ОМОН — правозащитники говорят о задержании более чем 10 человек.


Фото: TUT.BY

Могилевчане начали собираться в центральной части города в 12.00. Кто-то пришел сначала к костелу Святого Станислава отдать дань памяти погибшему в Минске парню из «двора перемен» Роману Бондаренко. Тут, около костела, 13 ноября появился стихийный мемориал Бондаренко.

К мемориалу на территории костела пришли омоновцы и заявили, что люди «проводят несанкционированное мероприятие» и, если они не покинут территорию, их будут задерживать. Могилевчане возмутились: «Пошли вон!», «Уходите по-хорошему», «Мы пришли в костел».

Около 13.00 около 70 могилевчан колонной пошли по улице Ленинской, скандируя: «Не забудем, не простим», «Жыве Беларусь!», а также «Я выхожу» — последние слова, которые в чате написал минчанин Роман Бондаренко перед тем, как вышел поговорить с неизвестными, срывающими ленточки во дворе его дома, и его избили.

Могилевчане хотели выйти к проезжей части улицы Первомайской, но их не пустил ОМОН. Силовики выстроились в цепочку и перекрыли проход через сквер возле Звездной площади. Могилевчане вернулись на улицу Ленинскую.




Силовики встали на пути колонны на Пожарном переулке, люди повернули обратно. Возле торгового центра ОМОН начал задерживать людей. Некоторых — довольно жестко. Из колонны «выдергивали» преимущественно мужчин, но была задержана и минимум одна женщина.

Сейчас правозащитники собирают всю информацию о задержанных — она обновляется тут. По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», всего в Могилеве задержаны более десяти человек. Известны имена пятерых: Антон Черенков, Павел Селезнев, Татьяна Кандакова (у нее двое детей), Александр Подобед, Артем Хилько.








Силовики разогнали колонну протестующих и начали усиленно патрулировать Ленинскую. Над ней также летал милицейский квадрокоптер. Однако могилевчане остались на улице, хотя в колонну уже не собирались.

Тем временем могилевчане по-прежнему шли к народному мемориалу Роману Бондаренко около костела. Они несли цветы и лампады. За ними наблюдали сначала два силовика — они находились на территории костела в стороне, — а затем еще четверо. Недалеко припарковался милицейский микроавтобус.




Когда лампад и свечей стало очень много, священнослужители вынесли из костела и поставили у мемориала подставку для свечей. Омоновцы тут же спросили у ксендза (он вышел из храма и разговаривал с прихожанами) зачем. Тот ответил, что для пожарной безопасности, — и силовики отошли в сторону, оставшись наблюдать за мемориалом.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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