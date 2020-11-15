В Бресте задерживали на улице, в Барановичах - в аптеке. Как прошло очередное протестное воскресенье в регионе

Источник материала: Tut.by

15 ноября в Бресте и области люди вышли на акции памяти погибшего Романа Бондаренко, которого избили на «Площади перемен» в Минске.



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В Бресте около 13.00 на площадке возле ЦУМа собралось несколько десятков человек. Одна женщина держала в руках плакат с надписью: «Я выхожу. Стреляй». К ней присоединился молодой человек с бело-красно-белым флагом. Однако цепь солидарности не собралась. Через несколько минут к ЦУМу подъехал микроавтобус силовиков — и люди разбежались. Женщину с плакатом догнали и задержали. Когда ее вели в микроавтобус, люди кричали: «Позор!».

Позже возле ЦУМа задержали историка Антона Дацкевича, сообщает городской журнал «Бинокль» .

Вышли и на улицу Советскую. Протестующие ходили небольшими группами на участке от улицы Островского до Пушкинской — без символики, скандировали: «Жыве Беларусь!», «Я выхожу».

Когда марш пошел к перекрестку с проспектом Машерова, дорогу демонстрантам перегородили силовики. Как рассказали TUT.BY очевидцы, люди встали в сцепку, несколько женщин подошли к милиционерам поговорить. Диалога не получилось — в сторону протестующих распылили баллончик с газом, начались задержания. Силовики схватили и увели минимум четырех человек. Одного парня демонстрантам удалось отстоять.

После «хапуна» колонна пошла обратно в направлении улицы Маяковского. Демонстранты постояли возле торгового центра «Дидас Персия» и небольшими группами стали уходить с Советской в направлении костела на улице Ленина — там появился народный мемориал погибшему минчанину Роману Бондаренко. Люди возложили цветы, зажгли лампадки, провели минуту молчания. Напротив входа в костел стоял автобус с силовиками. Люди почтили память Романа и разошлись.



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На демонстрацию также вышли жители микрорайона Восток. Люди прошли маршем мимо торгового центра «Экватор», сообщает «Бинокль» .

Количество задержанных 15 ноября в Бресте уточняется. В списках лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» — минимум 14 человек. По сообщениям очевидцев, людей задерживали на улице Советской, возле ЦУМа, кинотеатров «Мир» и «Беларусь». Среди задержанных оказалась и 63-летняя Елена Гнаук, которую ранее неоднократно судили за участие в акциях протеста.

На марш вышли также жители Барановичей, сообщает Intex-press . Несколько десятков человек собрались в колонну и вышли от Вечного огня в направлении городской площади. За протестующими пошли силовики. Люди скандировали: «Сколько стоит совесть?», «Я выхожу». Некоторые протестующие забежали в аптеку. За ними направились милиционеры и попытались задержать.

По предварительной информации Intex-press, за время акции памяти задержали больше десятка человек.

Акции памяти также прошли в других регионах Брестчины. В Пинске люди собрались в цепь солидарности возле памятника «Партизанам Полесья». По данным портала «Першы Рэгіён» , задержали двух человек. В Кобрине, Ивацевичах и Жабинке демонстранты возложили цветы и лампадки в память о Романе Бондаренко. В Березе на акцию памяти собралось несколько десятков человек. Пятерых из них милиционеры провели в райотдел, а затем отпустили, сообщает «Першы Рэгіён» .



Фото: Першы Рэгіён

Всего в области 15 ноября задержали не менее 33 человек, передает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» .