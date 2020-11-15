Разрушенный стихийный мемориал и десятки задержанных. Что происходило в Гродно в это протестное воскресенье

Источник материала: Tut.by

В Гродно в воскресенье несколько сотен человек пришли к народному мемориалу около памятника Фаре Витовта, который образовался после того, как был избит неизвестными в масках и умер 31-летний минчанин Роман Бондаренко. Гродненцам удалось постоять в сквере несколько минут — и практически сразу же начались задержания.





Гродненцы выходят на улицу после выборов практически каждое воскресенье. В этот выходной день в центре города собралось несколько сотен человек. По традиции главные площади города — Советская и Ленина — были перекрыты, по периметру дежурили милиционеры. На Октябрьской стояли военные тентованные машины, микроавтобусы, автозаки и военная машина с колонками.

— И что? Сейчас музыку включат, как в прошлые воскресенье? Будут дискотеку устраивать? Вообще-то люди пришли сюда почтить память умершего парня, а не веселиться, — говорит один из мужчин, который стоит на остановке.





Силовики также дежурили около памятника Соколовскому, улица Советская была перекрыта около здания загса. Сотрудники ГАИ время от времени перекрывали движение на центральных улицах города.

Гродненцы постоять около памятника Фаре Витовта смогли всего несколько минут. Здесь появились силовики, которые сразу же стали задерживать людей. Собравшиеся стали покидать сквер и небольшой колонной дошли до Фарного костела, а через какое-то время снова вернулись к памятнику. Многие из пришедших были с цветами, но оставить их около памятника не смогли.





Поэтому стихийный мемориал появился и около главного католического храма. Люди стали собираться и здесь. Они молча стояли на ступеньках около костела. К ним подходили сотрудники милиции и говорили, что мероприятие несанкционированное и люди нарушают закон.





Гродненцы начинали спорить: они просто стоят около костела. Часть собравшихся расходилась, а потом все снова возвращались обратно.





В это время задержания продолжались на улице Советской. По «пешеходке» ходили силовики и задерживали прохожих. Люди, видя это, прятались во дворах и заходили в кафе и магазины.





Сквер, где находится памятник Фаре Витовта, перекрыли, людей пускать перестали. Через какое-то время сюда приехал грузовик и микроавтобус с неизвестными, которые убрали цветы, фотографии и свечки. Потом эти же люди убирали цветы и около Фарного костела.









— Ничего святого. Цветы им помешали. Ничего. Мы все восстановим, — говорит одна из пожилых женщин около костела.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Машины, проезжающие мимо, время от времени сигналили, люди махали в ответ. По дороге то и дело курсировали автозаки и бусы с затемненными стеклами. Силовики долгое время оставались на улице Октябрьской, а потом уехали.









Стихийные мемориалы появились в воскресенье и в некоторых микрорайонах города.













По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в Гродно были задержаны около 40 человек.

Также были задержания в Новогрудке, Ивье и Сморгони.