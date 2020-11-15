«Конвой до подъезда». Местные жители говорят, что во дворах на Площади перемен - паспортный контроль

Источник материала: Tut.by

«Почему нет огласки, что на Площади перемен введен паспортный режим?», — пишет местный житель Вадим из дома на Сморговском тракте, 3. Сегодня разогнали участников марша, но силовики остались во дворе до позднего вечера. Мужчина рассказывает, вечером его жена пошла в магазин, но силовики не давали ей пройти, пока женщина не предъявит паспорт, на обратном пути — то же самое.

В редакцию обратился местный житель дома на Сморговском тракте, 3 Вадим. Он рассказал, как его жена вечером пошла с ребенком в магазин, но по пути наткнулась во дворе на паспортный контроль от силовиков. По словам мужчины, силовики дежурят на выходах из двух подъездов домов на улице Червякова, 62 и Сморговский тракт, 1. Людей просят предъявлять паспорта и показывать место прописки.

— Хотели пройти в сторону «Гиппо» возле магазина «Вино», сначала не пустили, проверили паспорт и сказали идти через частный сектор, она стала возмущаться все-таки на улице темно, она с ребенком, тогда один другому сказал: «Вася, да пропусти», пропустили. Обратно пошла через площадь. Тоже сначала паспорт, потом конвой до подъезда. И за ней двое «тихарей» в магазин сходили и обратно, — рассказывает местный житель.









Мужчина поясняет, обратно его жену не хотели пускать — так как в паспорте указана другая прописка, но женщина предъявила паспорт своего трехлетнего ребенка, с которым пошла в магазин — где указано, что он прописан на Сморговском, 3.

С такими же историями и вопросами о том, как долго будет работать паспортный контроль и по каким причинам обратились и другие жители домов в этом районе.

— Мы не можем выйти из дома, потому что у подъездов стоит милиция и проверяет паспорта у всех, кто выходит. Кто не предъявляет паспорт, тех под руки заводят в микроавтобусы. Люди боятся выйти, — сообщила еще одна читательница Татьяна.

За комментарием мы обратились к пресс-секретарю МВД Ольге Чемодановой, она сказала, что не знает об этой ситуации. Когда от пресс-службы появится комментарий — мы опубликуем его.