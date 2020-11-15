Сотни задержанных и разгром мемориала Романа Бондаренко. 99-й день протеста на фото и видео

Источник материала: Tut.by

Третье воскресенье подряд (с тех пор как министром внутренних дел стал Иван Кубраков) силовики особенно жестко ведут себя по отношению к участникам протестных акций. По состоянию на вечер 15 ноября правозащитники сообщили о более чем 900 задержанных (напомним, в прошлое воскресенье количество задержанных превысило тысячу).

События 14-го подряд протестного воскресенья зафиксированы на фото и видео.

Акция 15 ноября называлась «Я выхожу» и была посвящена памяти погибшего на этой неделе Романа Бондаренко. Участники намеревались пройти от станции метро «Пушкинская», где погиб Александр Тарайковский, ставший первой жертвой событий, последовавших после выборов президента, до «Площади перемен», где 11 ноября был избит Роман Бондаренко, на следующий день он умер в больнице. «Я выхожу», — последние слова Романа, которые он оставил в дворовом чате.





В это воскресенье мобильный интернет пропал еще в 9.15 — это рекорд. Да и станций метро закрыли больше обычного: на первой ветке — от «Площади Ленина» до «Площади Якуба Коласа», на второй — от «Купаловской» до «Кунцевщины», также были закрыты все станции третьей линии. Спецтехника силовиков с самого утра заполнила улицы Минска.

Демонстрантам не дали сформировать большую колонну. Как только люди пытались собраться в группы, их тут же разгоняли, избивали и задерживали. Тем не менее, протестующие вышли на проезжую часть проспекта Пушкина и направились к Орловской. Здесь было несколько тысяч человек, они скандировали «Я выхожу».













Силовики вновь применяли спецсредства: резиновые пули и светошумовые гранаты.

На проспекте Пушкина синий микроавтобус силовиков сбил человека. Заметно, что перед этим он сделал движение, похожее на бросок. Его погрузили в микроавтобус и увезли. Позже сообщалось, что его забрала скорая.

Одному из участников акции удалось уйти от преследователей — силовиков и автомобиля ГАИ, — он перепрыгнул через ограждение на разделительной полосе проспекта Пушкина.

У перекрестка Пушкина — Тимирязева — Орловская прошла окончательная зачистка протестующих. Людей на проезжей части не осталось, они разбежались по окрестным дворам, где продолжались задержания.





















Тем временем цепи солидарности выстраивались на улице Червякова, на которой и находится «Площадь перемен» — там тоже собрались люди.

Около двух часов дня на «Площади перемен» появились и силовики. Они использовали светошумовые гранаты, очевидцы сообщили о четырех взрывах.

Собравшиеся на «Площади перемен» не пропустили силовиков к стихийному мемориалу, подняли руки и пошли на ОМОН — те немного отошли.

Случился здесь и такой инцидент: неадекватный мужчина разбил плитку, чтобы бросать ее в сторону силовиков. Он же напал на корреспондента: попытался душить шнурком от редакционного бейджа. Люди вокруг закричали, что он провокатор и вывели его с «Площади перемен».

Ну, а затем силовики со щитами окружили людей на «Площади перемен». Те скандировали «Один за всех и все за одного», «Стоим», «За что убили Рому», «Перестаньте убивать». Во дворе около 500 участников акции, силовиков в разы больше.

























К протестующим вышел начальник минского ОМОНа Дмитрий Балаба и предложил проследовать в служебный транспорт для доставки в РУВД и установления личности. Десятки людей увели в автозаки. Некоторых задерживали довольно жестко, уносили на руках. У мемориала разбивались лампадки.

Всего зачистка заняла 9 минут. Силовики сорвали плакаты, которые висели на мемориале. Незадолго до зачистки у местных жителей пропал проводной интернет.





Люди в балаклавах с дубинками забежали даже в магазин «Гиппо» на Червякова и стали задерживать людей там.

Ближе к вечеру во «двор перемен» пожаловали сотрудники ГУБОПиК, они ходили по этажам домов, расположенных рядом, искали участников акций и журналистов.

Помимо ГУБОПиК на «Площадь перемен» пришли сотрудники коммунальных служб в оранжевой форме и стали разбирать мемориал памяти. Позже оттуда увезли микроавтобус с цветами.

К вечеру от мемориала ничего не осталось.





Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин осудил разгром мемориала Роману Бондаренко:

«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?»





Правозащитники сообщили более чем о 900 задержанных. Среди них журналисты, врачи, известный российский издатель Борис Пастернак (ему 74 года). По событиям 15 ноября во Фрунзенском РОСК возбуждают уголовные дела по ч. 1 ст. 342. «Похоже, опять всех будут признавать подозреваемыми по уголовным делам, как 2 недели назад», — сообщил TUT.BY адвокат.

Акции протеста, памяти и солидарности проходили в воскресенье во многих других городах Беларуси: Могилеве, Гомеле, Гродно, Бресте, Жодино, Барановичах, Новополоцке, Речице, Вилейке, Дзержинске, Ляховичах, Несвиже, Жабинке, Микашевичах и поселке Чисть. Не обошлось без задержаний и в регионах.

Со дня выборов в Беларуси прошло 99 дней.