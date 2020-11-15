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В Беларуси задержано около 600 человек, силовики ходят по дворам и квартирам
16.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В воскресенье в Беларуси
Люди пришли на площадь Перемен к мемориалу Романа Бондаренко, сюда же вскоре прибыли и силовики. В очередной раз на участников акции были брошены десятки единиц спецтехники, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Силовики разрушили мурал, задерживая людей во «дворе перемен», близлежащих дворах и домах.
Задержания происходили по Минску в районе Пушкинской, Притыцкого, Орловской, других местах города. Известно также о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жодино, Светлогорске.
По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 18:38, задержано 574 человека, волонтеры канала @spiski_okrestina ранее опубликовали сведения о 570 задержанных.
Основная часть задержанных - в Минске. Среди них - издатель Светланы Алексиевич Борис Пастернак (отпущен), писатель и инвалид I группы Константин Чарухин c женой Анной, врачи Павел Моисеев и Андрей Полуянчик, минимум 17 журналистов.
Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
Вот список журналистов, которых задерживали сегодня:
Telegram-канал «Белые халаты» назвал в числе задержанных заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Павла Моисеева.
Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.
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