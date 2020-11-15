В Беларуси задержано около 600 человек, силовики ходят по дворам и квартирам

В воскресенье в Беларуси прошел «Марш смелых», тысячи мирных граждан, несмотря на пандемию и риск для жизни, вышли на улицы в память о погибшем 11 ноября Романе Бондаренко.

Люди пришли на площадь Перемен к мемориалу Романа Бондаренко, сюда же вскоре прибыли и силовики. В очередной раз на участников акции были брошены десятки единиц спецтехники, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Силовики разрушили мурал, задерживая людей во «дворе перемен», близлежащих дворах и домах.

Задержания происходили по Минску в районе Пушкинской, Притыцкого, Орловской, других местах города. Известно также о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жодино, Светлогорске.

По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 18:38, задержано 574 человека, волонтеры канала @spiski_okrestina ранее опубликовали сведения о 570 задержанных.

Основная часть задержанных - в Минске. Среди них - издатель Светланы Алексиевич Борис Пастернак (отпущен), писатель и инвалид I группы Константин Чарухин c женой Анной, врачи Павел Моисеев и Андрей Полуянчик, минимум 17 журналистов.

Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Вот список журналистов, которых задерживали сегодня:

Юрий Шамшур, ТАСС (отпустили); Андрей Покумейко, БЕЛТА, Минск; Шура Пилипович-Сущиц, «Наша Ніва», Минск; Евгений Отцецкий, фотограф-фрилансер, Минск; Алесь Пилецкий, Tut.by и «Народная воля», Витебск; Андрей Ломаў, Hrodnalife, Гродна; Игорь Матвеев, Витебск; Евгений Бузук, Гродно; Андрей Шавлюго, БелаПАН, Минск; Михаил Кунцевич, autogrodno.by, Гродно; Александр Ивулин, Tribuna.cоm; Татьяна Гаврильчик, Минск; Юлия Коцкая, БелаПАН; Андрей Якимуш, Пинск; Владислав Кулецкий, главный редактор realt.by. Игорь Корней, журналист «Радыё свабода».

Telegram-канал «Белые халаты» назвал в числе задержанных заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Павла Моисеева.

Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.