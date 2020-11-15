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В Беларуси задержано около 600 человек, силовики ходят по дворам и квартирам

16.11.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В воскресенье в Беларуси прошел «Марш смелых», тысячи мирных граждан, несмотря на пандемию и риск для жизни, вышли на улицы в память о погибшем 11 ноября Романе Бондаренко.

Люди пришли на площадь Перемен к мемориалу Романа Бондаренко, сюда же вскоре прибыли и силовики. В очередной раз на участников акции были брошены десятки единиц спецтехники, водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Силовики разрушили мурал, задерживая людей во «дворе перемен», близлежащих дворах и домах.

Задержания происходили по Минску в районе Пушкинской, Притыцкого, Орловской, других местах города. Известно также о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Жодино, Светлогорске.

По данным правозащитного центра «Весна», по состоянию на 18:38, задержано 574 человека, волонтеры канала @spiski_okrestina ранее опубликовали сведения о 570 задержанных.

Основная часть задержанных - в Минске. Среди них - издатель Светланы Алексиевич Борис Пастернак (отпущен), писатель и инвалид I группы Константин Чарухин c женой Анной, врачи Павел Моисеев и Андрей Полуянчик, минимум 17 журналистов.

Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Вот список журналистов, которых задерживали сегодня:

  1. Юрий Шамшур, ТАСС (отпустили);
  2. Андрей Покумейко, БЕЛТА, Минск;
  3. Шура Пилипович-Сущиц, «Наша Ніва», Минск;
  4. Евгений Отцецкий, фотограф-фрилансер, Минск;
  5. Алесь Пилецкий, Tut.by и «Народная воля», Витебск;
  6. Андрей Ломаў, Hrodnalife, Гродна;
  7. Игорь Матвеев, Витебск;
  8. Евгений Бузук, Гродно;
  9. Андрей Шавлюго, БелаПАН, Минск;
  10. Михаил Кунцевич, autogrodno.by, Гродно;
  11. Александр Ивулин, Tribuna.cоm;
  12. Татьяна Гаврильчик, Минск;
  13. Юлия Коцкая, БелаПАН;
  14. Андрей Якимуш, Пинск;
  15. Владислав Кулецкий, главный редактор realt.by.
  16. Игорь Корней, журналист «Радыё свабода».

Telegram-канал «Белые халаты» назвал в числе задержанных заместителя директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Павла Моисеева.

Также волонтеры сообщают, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В воскресенье в Беларуси прошел «Марш смелых», тысячи мирных граждан, несмотря на пандемию и риск для жизни, вышли на улицы в память о погибшем 11 ноября Романе...
 
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