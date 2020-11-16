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И метель, и дождь. Что будет твориться с погодой всю неделю в Могилеве

16.11.2020 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну и погодка ждет нас на неделе! В Могилеве прогнозируют и метель, и дождь, и сильный ветер. Хотя больших скачков температуры при этом не будет: прогнозируют от -3 °С до +3 °С. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет без осадков и в районе нуля.


Фото: Игорь Матвеев

Сегодня, 16 ноября, будет еще без осадков, но облачно. Температура — 0…+3 °С.

Во вторник подморозит: 0…-3 °С, ветер усилится, станет порывистым. Весь день также будет облачно, а вечером ожидается метель.

Первая половина среды, 18 ноября, также будет снежной, но днем осадки прекратятся, зато поднимется ветер. Температура воздуха сохранится прежней: 0…-3 °С.

В четверг потеплеет до +3 °С, и вместо снега прогнозируют уже дождь. Ветер весь день будет порывистым.

В пятницу, 20 ноября, ветер немного утихнет, но ожидается мокрый снег. На термометре будет 0…+2 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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