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И метель, и дождь. Что будет твориться с погодой всю неделю в Могилеве
16.11.2020 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну и погодка ждет нас на неделе! В Могилеве прогнозируют и метель, и дождь, и сильный ветер. Хотя больших скачков температуры при этом не будет: прогнозируют от -3 °С до +3 °С. В выходные, по
Сегодня, 16 ноября, будет еще без осадков, но облачно. Температура — 0…+3 °С.
Во вторник подморозит: 0…-3 °С, ветер усилится, станет порывистым. Весь день также будет облачно, а вечером ожидается метель.
Первая половина среды, 18 ноября, также будет снежной, но днем осадки прекратятся, зато поднимется ветер. Температура воздуха сохранится прежней: 0…-3 °С.
В четверг потеплеет до +3 °С, и вместо снега прогнозируют уже дождь. Ветер весь день будет порывистым.
В пятницу, 20 ноября, ветер немного утихнет, но ожидается мокрый снег. На термометре будет 0…+2 °С.
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Прогнозируют и сильный ветер.
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