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Пасмурно, сыро и «минус» даже днем. Погода в Витебске на новой рабочей неделе
16.11.2020 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На предстоящей неделе в Витебске будет некомфортная погода с дождем и мокрым снегом,
В понедельник днем — до +3°С, без осадков.
Во вторник в течение суток до -3°С, порывистый ветер, к вечеру в прогнозе снег.
В среду воздух прогреется до 2 градусов тепла, но ветрено и целый день дождь.
В четверг и пятницу довольно тепло для ноября — +3…5 °С. Но картину испортят ветер и дождь.
Хорошей вам недели, друзья!
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На предстоящей неделе будет некомфортная погода с осадками - дождем и мокрым снегом.
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