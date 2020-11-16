Пасмурно, сыро и «минус» даже днем. Погода в Витебске на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На предстоящей неделе в Витебске будет некомфортная погода с дождем и мокрым снегом, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Ольга Буракова

В понедельник днем — до +3°С, без осадков.

Во вторник в течение суток до -3°С, порывистый ветер, к вечеру в прогнозе снег.

В среду воздух прогреется до 2 градусов тепла, но ветрено и целый день дождь.

В четверг и пятницу довольно тепло для ноября — +3…5 °С. Но картину испортят ветер и дождь.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .