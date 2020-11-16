Дождь, туманы и сильный ветер. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет ненастной, но теплой. А в выходные ожидается похолодание, предупреждает pogoda.by .





В понедельник будет переменная облачность без осадков. Воздух прогреется до +9°С, сообщает AccuWeather .

Во вторник небо затянет тучами. Утром возможен небольшой дождь, во второй половине дня на город опустится туман. Видимость — 400−600 метров. Столбик термометра поднимется до +10°С.

В среду будет облачно. Дождей не обещают, но утром ожидается туман с видимостью до 400 метров. Воздух прогреется до +10°С.

Четверг будет солнечным и без осадков. Утром усилится ветер. Порывы будут достигать 11 м/с, днем — 13 м/с. Температура воздуха составит +10°С.

В пятницу ожидаются кратковременные дожди. Во второй половине дня порывы ветра будут достигать 12 м/с. Столбик термометра не поднимется выше +7°С.

Хорошей недели, друзья!

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