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Снег, метель и холода. Погода в Гомеле на новой рабочей неделе
16.11.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все переобули свои машины? Если не успели — гоните во всю мощь, завтра уже может быть поздно,
Самым теплым на этой неделе будет понедельник — до +3°C и пасмурно.
Во вторник днем уже -2°C.
В среду утром — небольшой снег и даже метель. Днем около нуля.
В четверг также около нуля и сильный ветер до 12 м/сек.
В пятницу +1°C и к вечеру возможен мокрый снег.
Хорошей недели, друзья!
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Все переобули свои машины? Если не успели - гоните во всю мощь!
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