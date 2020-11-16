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Снег, метель и холода. Погода в Гомеле на новой рабочей неделе

16.11.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все переобули свои машины? Если не успели — гоните во всю мощь, завтра уже может быть поздно, предупреждает pogoda.by.


Фото: Станислав Коршунов

Самым теплым на этой неделе будет понедельник — до +3°C и пасмурно.

Во вторник днем уже -2°C.

В среду утром — небольшой снег и даже метель. Днем около нуля.

В четверг также около нуля и сильный ветер до 12 м/сек.

В пятницу +1°C и к вечеру возможен мокрый снег.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Все переобули свои машины? Если не успели - гоните во всю мощь!
 
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