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В Бресте убрали народный мемориал памяти Романа Бондаренко

16.11.2020 10:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

16 ноября возле костела прихода Воздвижения Святого Креста убрали народный мемориал погибшему минчанину Роману Бондаренко, передает городской журнал «Бинокль».


Фото: Бинокль

Лампадки убирали с 7.00, сообщили читатели издания. Цветы поставили в ведра.

Напомним, вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске приехали люди в масках. Они срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Местные жители возмутились действиями незваных гостей. Среди них был и 31-летний Роман Бондаренко, который перед выходом на улицу успел отправить сообщение «Я выхожу!». Во дворе он сказал что-то в адрес неизвестных людей в масках — те скрутили его и уволокли в машину. Уже наутро соседи узнают: ночью Романа без сознания привезли в больницу, сразу в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но увы: минчанин скончался вечером 12-го. После гибели Романа в разных городах страны появились народные мемориалы.

 
Теги: Минск
 
 
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Лампадки убирали с 7.00, цветы поставили в ведра.
 
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