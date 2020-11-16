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В Бресте убрали народный мемориал памяти Романа Бондаренко
16.11.2020 10:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
16 ноября возле костела прихода Воздвижения Святого Креста убрали народный мемориал погибшему минчанину Роману Бондаренко, передает городской журнал
Лампадки убирали с 7.00, сообщили читатели издания. Цветы поставили в ведра.
Напомним, вечером 11 ноября во «двор перемен» на улице Червякова в Минске
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Лампадки убирали с 7.00, цветы поставили в ведра.
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