Выбросили в урну. В Могилеве коммунальники разрушили мемориал памяти Романа Бондаренко возле костела

Источник материала: Tut.by

В Могилеве коммунальники разрушили народный мемориал Романа Бондаренко возле костела, сообщает телеграм-канал LOSQUE. Портреты погибшего минчанина и цветы сотрудник ЖЭУ № 1 выбросил в урну. Могилевчане собираются восстановить мемориал.



Фото: телеграм-канал LOSQUE

Напомним, днем 13 ноября, в пятницу, у церкви Трех Святителей и костела Святого Станислава могилевчане Минске Романа Бондаренко поминали в Могилеве и Бобруйске. Людей разгонял ОМОН">образовали народные мемориалы в память о погибшем в Минске 31-летнем Романе Бондаренко. Люди почтили память минчанина минутой молчания, принесли цветы, портреты, свечи и лампадки. Священнослужители обоих храмов провели панихиды по Роману.

Мемориал у церкви Трех Святителей кто-то убрал вечером того же дня. Люди и после этого все равно несли к храму цветы и свечи.

Мемориал у костела Святого Станислава «жил» два дня — до вечера воскресенья. С утра 15 ноября могилевчане все еще несли к костелу цветы и свечи. Тут же, у креста и мемориала под ним, около полудня появились омоновцы и заявили, что люди «проводят несанкционированное мероприятие» и, если они не покинут территорию, их будут задерживать. Могилевчане возмутились: «Пошли вон!», «Уходите по-хорошему», «Мы пришли в костел».

Через несколько часов за посетителями мемориала наблюдали уже шесть омоновцев. Недалеко был припаркован милицейский микроавтобус.

Поздно вечером, в районе 22.00, мемориал убрал сотрудник ЖЭУ № 1 — это сняли на фото могилевчане.









11 ноября на столичной «Площади перемен» был избит 31-летний Роман Бондаренко, на следующий день он умер в больнице. «Я выхожу», — последние слова Романа, которые он оставил в дворовом чате.

13 ноября по всей стране прошли акции памяти . А 15 ноября в Минске в том самом «Дворе перемен», где избили Романа Бондаренко, силовики разрушили стихийный мемориал и разогнали людей, которые пришли почтить память погибшего. Милиция использовала светошумовые гранаты, очевидцы сообщали о четырех взрывах. Незадолго до зачистки у местных жителей пропал и проводной интернет. После силовики ходили по квартирам, искали журналистов и тех, кто пришел к мемориалу. Коммунальники под присмотром милиции убрали мемориал.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин осудил разгром мемориала Роману Бондаренко:

«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?»