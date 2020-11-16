ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выбросили в урну. В Могилеве коммунальники разрушили мемориал памяти Романа Бондаренко возле костела

16.11.2020 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Могилеве коммунальники разрушили народный мемориал Романа Бондаренко возле костела, сообщает телеграм-канал LOSQUE. Портреты погибшего минчанина и цветы сотрудник ЖЭУ № 1 выбросил в урну. Могилевчане собираются восстановить мемориал.


Фото: телеграм-канал LOSQUE

Напомним, днем 13 ноября, в пятницу, у церкви Трех Святителей и костела Святого Станислава могилевчане Минске Романа Бондаренко поминали в Могилеве и Бобруйске. Людей разгонял ОМОН">образовали народные мемориалы в память о погибшем в Минске 31-летнем Романе Бондаренко. Люди почтили память минчанина минутой молчания, принесли цветы, портреты, свечи и лампадки. Священнослужители обоих храмов провели панихиды по Роману.

Мемориал у церкви Трех Святителей кто-то убрал вечером того же дня. Люди и после этого все равно несли к храму цветы и свечи.

Мемориал у костела Святого Станислава «жил» два дня — до вечера воскресенья. С утра 15 ноября могилевчане все еще несли к костелу цветы и свечи. Тут же, у креста и мемориала под ним, около полудня появились омоновцы и заявили, что люди «проводят несанкционированное мероприятие» и, если они не покинут территорию, их будут задерживать. Могилевчане возмутились: «Пошли вон!», «Уходите по-хорошему», «Мы пришли в костел».

Через несколько часов за посетителями мемориала наблюдали уже шесть омоновцев. Недалеко был припаркован милицейский микроавтобус.

Поздно вечером, в районе 22.00, мемориал убрал сотрудник ЖЭУ № 1 — это сняли на фото могилевчане.



11 ноября на столичной «Площади перемен» был избит 31-летний Роман Бондаренко, на следующий день он умер в больнице. «Я выхожу», — последние слова Романа, которые он оставил в дворовом чате.

13 ноября по всей стране прошли акции памяти. А 15 ноября в Минске в том самом «Дворе перемен», где избили Романа Бондаренко, силовики разрушили стихийный мемориал и разогнали людей, которые пришли почтить память погибшего. Милиция использовала светошумовые гранаты, очевидцы сообщали о четырех взрывах. Незадолго до зачистки у местных жителей пропал и проводной интернет. После силовики ходили по квартирам, искали журналистов и тех, кто пришел к мемориалу. Коммунальники под присмотром милиции убрали мемориал.

Пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин осудил разгром мемориала Роману Бондаренко:

«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?»

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Гэта - не палітыка. Гэта законы чалавечай маралі». Преподаватели Полоцкого госуниверситета обратились к властям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.11.2020
Mir24.TV Belarus
16.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика