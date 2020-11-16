Дожди и мокрый снег. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет пасмурно и дождливо, даже может пойти мокрый снег, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник пасмурно, ветрено и возможен дождь. Днем до +8°С.

Во вторник и среду — сплошная облачность и дожди. Воздух прогреется до +9°С.

В четверг без осадков, но сильный ветер. Днем до +9°С.

В пятницу облачно с прояснениями. Днем возможны дождь и мокрый снег. Воздух прогреется всего до +5°С.

Хорошей вам недели, друзья, — несмотря ни на что!

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