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В Минской области с сегодняшнего дня вводится масочный режим

16.11.2020 10:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области с понедельника, 16 ноября, вводится масочный режим. Об этом сообщает МЛЫН.by.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Соответствующее решение подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Теперь использовать средства индивидуальной защиты в регионе должны во всех без исключения объектах любой формы собственности: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте, маршрутках, такси и прочее.

Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, однако ответственность за людей будут нести руководители той или иной организации. Они имеют право не обслуживать людей без маски.

В области также ограничили проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий.

 
 
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Соответствующее решение подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
 
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