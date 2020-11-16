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В Минской области с сегодняшнего дня вводится масочный режим
16.11.2020 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минской области с понедельника, 16 ноября, вводится масочный режим. Об этом
Соответствующее решение подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
Теперь использовать средства индивидуальной защиты в регионе должны во всех без исключения объектах любой формы собственности: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте, маршрутках, такси и прочее.
Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, однако ответственность за людей будут нести руководители той или иной организации. Они имеют право не обслуживать людей без маски.
В области также ограничили проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий.
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Соответствующее решение подписал председатель Миноблисполкома Александр Турчин.
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