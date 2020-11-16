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Что происходит в Беларуси в 100-й день протестов
16.11.2020 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня — 100-й день протестов. Правозащитники сообщают о более чем 1100 задержанных в воскресенье. Начинаются суды. Эти и другие события дня — в нашем онлайне.
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Сегодня - 100-й день протестов после президентских выборов в Беларуси. Правозащитники сообщают о более чем 1100 задержанных в воскресенье, над ними начинаются суды....
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