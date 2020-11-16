"Нафтан" остановил действие нескольких пунктов коллективного договора

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 ноя – Sputnik. На заседании комиссии по коллективному договору ОАО "Нафтан" принято решение о временном приостановлении действия отдельных норм, изложенных в абзацах 5 и 6 пункта 5.12 коллективного договора, пишет корпоративное издание предприятия.

Ранее в ходе встречи с главой ФПБ Михаилом Ордой глава государства Александр Лукашенко потребовал до конца года создать профсоюзные организации на всех частных предприятиях. Это решение мотивировалось в том числе и тем, чтобы работники находились под защитой коллективного договора, который профсоюзная ячейка заключает с нанимателем.

С заботой о дисциплине

В газете "Вестник Нафтана" напомнили, что согласно абзацу 5 пункта 5.12 действующего коллективного договора расторжение трудового договора (контракта) с работником — членом профсоюза по инициативе нанимателя за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание (пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь) производилось только с предварительного согласия соответствующего профсоюзного комитета.

Согласно абзацу 6 пункта 5.12 действующего коллективного договора расторжение трудового договора (контракта) с работником — членом профсоюза по инициативе нанимателя за прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин (абзац второй пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса Республики Беларусь), если у работника не имеется непогашенного дисциплинарного взыскания за прогул, производилось только с предварительного согласия соответствующего профсоюзного комитета.

Комиссия по коллективному договору "Нафтана" приняла решение на полгода приостановить действие данных пунктов коллективного договора. На это время предприятие по данным вопросам будет руководствоваться положениями Трудового кодекса.

Наниматель ограничений не заметит

"Мера направлена на укрепление трудовой дисциплины. В течение последних месяцев отмечен рост прогулов и других нарушений трудовых обязанностей. Работники неоднократно нарушают трудовую дисциплину, а наниматель был ограничен в принятии мер реагирования отдельными пунктами коллективного договора", - пояснил логику заместитель гендиректора предприятия Сергей Евтушик.

Наниматель на заседании комиссии по коллективному договору предлагал вообще отменить действие приостановленных пунктов контракта, но по инициативе профсоюза произошла лишь их заморозка.

"Подчеркну, что мы вернулись к законным нормам. Для заводчан будут действовать нормы Трудового кодекса Республики Беларусь", - заверил представитель администрации "Нафтана".

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