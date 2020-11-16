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В гродненской больнице скорой помощи установили второй томограф

16.11.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В гродненской больнице скорой помощи установили томограф, что позволило увеличить пропускную способность кабинета МРТ, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

Магнитно-резонансный компьютерный томограф больница получила по линии Министерства здравоохранения. Помещение для его установки подготовили за средства областного бюджета.

В итоге в больнице сейчас есть два томографа.


Фото: grodnonews.by

— В три раза увеличилось число мест, которые мы предоставляем для обследования пациентов городских поликлиник, — рассказывает заведующий кабинетом Сергей Лобань. — Больше исследований проводим и для пациентов нашего стационара и других больниц.


Фото: grodnonews.by

Специалист отмечает, что оба аппарата МРТ, установленные в больнице, — это высокопольные МРТ от ведущих мировых производителей. Но при этом у нового МРТ есть технологические решения, которые позволяют улучшить процесс диагностики. Например, это возможность проводить важную для нейрохирургов оценку бесконтрастной перфузии тканей головного мозга, а также спектроскопию.

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Теги: Минск
 
 
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В три раза увеличилось число мест, которые теперь здесь предоставляют для обследования пациентов городских поликлиник.
 
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