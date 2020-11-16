«Зачем это сатанинское попрание?» Представители двух церквей о действиях силовиков на «Площади перемен»

Источник материала: Tut.by

Представители католической и православной церквей в Беларуси высказались по поводу действия силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко.



Фото: TUT.BY

«Дорогие мои друзья! Все мы хорошо знаем и видим, что происходит в нашей любимой Беларуси.

Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур в отношении мирных граждан нашей страны.

Сегодняшнее поведение силовиков показывает рост страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа.

Разрушение народного мемориала, который появился на месте брутального захвата Романа Бондаренко, было очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое светлое, что есть в наших людях.

Аресты большого количества мирных граждан должны напугать остальных», — написал генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Касабуцкий на своей странице в Facebook.



Фото со страницы епископа в Facebook

Он призвал молиться за укрепление духа и мужества народа и «не забывать присоединять к молитве интенцию о раскаянии для тех, чьи руки замазаны кровью человеческой».

Священнослужитель надеется, что «Бог даст нам необходимую милость, чтобы наш народ смог достойно пройти через это испытание».



Фото из Facebook

написал пресс-секретарь белорусской православной церкви Сергей Лепин. «Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?» —пресс-секретарь белорусской православной церкви

На воскресной акции , которая называлась «Я выхожу» и была посвящена памяти погибшего Романа Бондаренко , по данным правозащитников было задержано более тысячи человек. Силовики также провели брутальную зачистку «двора перемен» и полностью разрушили мемориал, который возник на месте захвата Романа. , которая называлась «Я выхожу» и была посвящена памяти, по данным правозащитников было задержано более тысячи человек. Силовики также провели брутальную зачистку «двора перемен» и полностью разрушили мемориал, который возник на месте захвата Романа.