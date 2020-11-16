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«Зачем это сатанинское попрание?» Представители двух церквей о действиях силовиков на «Площади перемен»
16.11.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители католической и православной церквей в Беларуси высказались по поводу действия силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа Бондаренко.
«Дорогие мои друзья! Все мы хорошо знаем и видим, что происходит в нашей любимой Беларуси.
Насилие, пытки, унижение человеческого достоинства, агрессия со стороны государственных силовых структур в отношении мирных граждан нашей страны.
Сегодняшнее поведение силовиков показывает рост страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа.
Разрушение народного мемориала, который появился на месте брутального захвата Романа Бондаренко, было очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое светлое, что есть в наших людях.
Аресты большого количества мирных граждан должны напугать остальных», —
Он призвал молиться за укрепление духа и мужества народа и «не забывать присоединять к молитве интенцию о раскаянии для тех, чьи руки замазаны кровью человеческой».
Священнослужитель надеется, что «Бог даст нам необходимую милость, чтобы наш народ смог достойно пройти через это испытание».
«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?» —
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«Зачем это сатанинское попрание?» Представители двух церквей о действиях силовиков на «Площади перемен»
Представители католической и православной церквей в Беларуси высказались по поводу действия силовиков, которые разрушили народный мемориал памяти Романа...
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