Зима близко. На неделе по ночам морозы, кое-где выпадет снег

Источник материала: Tut.by

В прошедшие выходные выпавший снег напомнил о предзимье. По последним данным, небольшой снег сохраняется в северо-восточных районах Могилевской области. На текущей неделе ожидаемые осадки будут выпадать в основном в виде мокрого снега. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

17 ноября, во вторник, погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Поэтому ожидается преобладание облачной погоды. Ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки — мокрый снег, дождь. Местами гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по востоку до +7°С по западу страны, максимальная днем −2…+4°С, по юго-западу +5…+10°С.

18 ноября, в среду, погодные условия продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные осадки — дождь, по восточной половине с мокрым снегом. Местами туман, по восточной половине гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по востоку до +7°С по западу страны, днем +2…9°С, по востоку около 0°C.

19 ноября, в четверг, фон атмосферного давления повысится и на большей части территории страны осадки прекратятся, лишь ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине страны, где сохранится влияние фронтального раздела, местами ожидаются дождь, мокрый снег. В отдельных районах слабый туман, по востоку ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью 0…+7°С, днем +3…+10°С; по юго-востоку ночью −1…3°С, днем 0…+2°С.

В пятницу, 20 ноября, очередная система атмосферных фронтов с Западной Европы принесет много облаков и на большую часть территории страны осадки — дождь, мокрый снег. Местами будут клубиться слабые туманы и кое-где возможен слабый гололед. Ветер южный порывистый, в ночные часы по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5°С, по юго-востоку при прояснениях до -4°С, максимальная днем 0…+7°С.

По предварительному прогнозу в предстоящие выходные температурный режим во многих районах Беларуси приблизится к климатическим рамкам поздней осени. Температура воздуха минимальная ночью 0…-5°С, максимальная днем −2…+3°С.