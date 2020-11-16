475 рублей в год. В Пружанском районе ищут арендаторов для водохранилища

Источник материала: Tut.by

Аукцион на право заключения договора аренды водохранилища Рудники назначен на 11 декабря Пружанским райисполкомом, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Арендатор сможет осуществлять на водохранилище промысловое рыболовство и организовывать платное любительское рыболовство. Срок аренды — 10 лет. Сумма ежегодной арендной платы — 475 рублей.

Водохранилище Рудники находится рядом с трассой Пружаны — Ружаны, в 14 км от райцентра (недалеко Ружанская пуща).

Площадь его — 88 га, глубина — порядка 1,4 м. Чаще всего на удочку здесь попадаются карась и линь.