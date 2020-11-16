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475 рублей в год. В Пружанском районе ищут арендаторов для водохранилища
16.11.2020 11:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Аукцион на право заключения договора аренды водохранилища Рудники назначен на 11 декабря Пружанским райисполкомом, сообщает
Арендатор сможет осуществлять на водохранилище промысловое рыболовство и организовывать платное любительское рыболовство. Срок аренды — 10 лет. Сумма ежегодной арендной платы — 475 рублей.
Водохранилище Рудники находится рядом с трассой Пружаны — Ружаны, в 14 км от райцентра (недалеко Ружанская пуща).
Площадь его — 88 га, глубина — порядка 1,4 м. Чаще всего на удочку здесь попадаются карась и линь.
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Здесь водятся карась и линь.
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