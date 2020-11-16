«Любимый не отдают». Бобруйчане протестуют против вырубки сквера - тут хотят построить ТЦ

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вот уже почти полтора года длится противостояние местных жителей и бизнесмена. Бобруйчане протестуют против вырубки сквера на улице Ульяновской и собрали в общей сложности более 1200 подписей. Несмотря на мнение горожан, новый проект предпринимателя Юрия Воронова рассмотрели и одобрили на заседании городского архитектурно-градостроительного совета в июле 2020 года, пишет «Вечерний Бобруйск».





Речь идет о сквере на улице Ульяновской между гостиницей и домом № 49. В августе 2019 года бобруйчанам предложили принять участие в обсуждении проекта строительства торгового центра. Те высказались против.

В сентябре прошел градостроительный совет под руководством первого заместителя председателя горисполкома Игоря Киселя. Выяснилось, что индивидуальному предпринимателю Юрию Воронову землю выделили еще в 2015 году на аукционе. Он собирался построить здесь двухэтажный торговый объект: на первом этаже — торговля мебелью, сантехникой, на втором — товарами для детей и детской мебелью.

Юрий Воронов, по его словам, заплатил за землю «порядка 500 млн рублей старыми». И он не хочет терять ни участок, ни свои деньги. «Мне интересен этот участок, — говорил он в интервью „Вечернему Бобруйску“. — Да, вокруг много торговых объектов. Но если объектов много, значит, цены будут ниже. Это здоровая конкуренция, от которой покупатели только выиграют».

Чтобы построить здание, нужно было по проекту вырубить более 30 взрослых деревьев.

— Когда выделяли этот участок, не было принято во внимание, что зеленая зона подлежит вырубке. Была, я считаю, допущена ошибка, — заметил на градостроительном совете первый зампред горисполкома Игорь Кисель.

На совете решили предложить предпринимателю другое место для застройки — местные жители были категорически против сноса сквера. Посоветовал отменить стройку в этом месте, но предложить предпринимателю другой участок, также удобный для него, и тогда еще помощник президента по Могилевской области Михаил Русый. Воронов был у него на приеме и сказал после, что это не самый привлекательный для него вариант.

Однако 5 октября жители дома № 49 на улице Ульяновской увидели, что в их березовой роще рабочие брали пробы грунта. Они узнали, что тут все же будет строиться торговый центр: от предложенных мест застройщик отказался.



Изначальный эскиз торгового центра Воронова.

Любовь Миткевич, одна из инициативных жительниц района, которая отстаивала сквер и ранее, позвонила в Могилевский облисполком на прямую телефонную линию. 30 октября на ее имя пришел ответ, за подписью заместителя председателя облисполкома Сергея Маслова. Воронов, как следует из письма, доработал и откорректировал архитектурно-планировочную концепцию, а именно — уменьшил площадь, предназначенную для парковочных мест, предусмотрел благоустройство прилегающей территории (высадка новых деревьев вместо удаленных, установка лавочек, организация освещения и пешеходных дорожек) и принял меры по обеспечению безопасного дорожного движения.

Новый проект рассмотрели и одобрили на заседании городского архитектурно-градостроительного совета в июле 2020 года. Никто из жителей дома № 49 и этого микрорайона на совете не присутствовал.

Как итог: «на основании вышеизложенного, нарушений при выделении земельного участка и разрешении строительства торгового объекта не усматривается», сказано в письме.

— Так получается, торговый центр все же будут строить? — недоумевают жильцы.

Они пытались получить ответ на этот вопрос у председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой, дозвонившись ей на недавнюю прямую линию. Любовь Андреевна показывает на своем телефоне 207 неудачных вызовов: дозвониться до Кочановой и выяснить по телефону не удалось.

11 ноября люди собрались во дворе 49-го дома для того, чтобы решить, что делать дальше, ведь кажется, что все инстанции уже пройдены: Бобруйский городской Совет депутатов, горисполком, Могилевский облисполком, помощник президента по Могилевской области. Жители района уже не знают, куда стучаться дальше. Во дворе собралось 35−40 человек.

— А почему никто не думает о том, что у нас тут сплошные заводы вокруг? Гидролизный, кожкомбинат, нам же дышать без этих березок будет нечем! — возмущается одна пожилая женщина.

— Да кожкомбинат тот — банкрот, у людей денег нет, кто в тот торговый центр ходить будет? — вторит ей еще один пенсионер.

— Вы думаете, там будет торговый центр? Будет стоять коробка пустая, которую и в аренду даже некому будет сдать. Вот и продадут ее. И устроят там потом что угодно: развлекательный центр, казино, — добавляет молодой человек.

Люди возмущены таким отношением к себе и своему мнению и не знают, что им делать дальше.

— Он [ИП Воронов] собрал на 26 голосов в пользу строительства торгового центра больше, чем мы. А почему нашим властям плевать, что люди, которые ему там подписи оставляли, они даже не из нашего района, а с улиц Чонгарской, Урицкого, которые на другом конце города? — возмущается Наталья Гудковская, которая отстаивала сквер еще в прошлом году. — На приеме у Русого [экс-помощника президента] сказано было предоставить ему другое место. Это что, ничего не значит?

Наталья Анатольевна добавляет: тогда, в 2019 году, за строительство проголосовало 827 человек, против — 801. Позже жители микрорайона собрали еще 425 подписей, но их в горисполкоме уже не приняли — формально сроки подачи были пропущены.

— На наши мнения просто наплевали, — с горечью констатирует Наталья Анатольевна, перебирая в руках листы с теми самыми подписями.



Жильцы домов на улице Ульяновской протестуют против вырубки сквера у гостиницы «Юбилейная». В руках у Натальи Гудковской — те самые дополнительные 425 подписей жителей дома за сквер, которые не приняли в горисполкоме.

Самого застройщика в этом районе не видели, на связь ни с кем из жильцов он не выходил. Однако Наталья Гудковская и Любовь Миткевич рассказали: в августе прошлого года их вызывали в Следственный комитет.

— Ему [Воронову] кто-то поцарапал машину, и нас подозревали. Смешно! Я даже понятия не имею, где он живет, и какая там у него машина, — говорит Наталья Гудковская.

Собравшиеся вспоминали: сквер высаживали еще в 1980-е годы на субботнике. Саженцы, говорят, возили на велосипедах из ближайшего леса. Участвовал в субботнике и ныне покойный директор кожкомбината Михаил Кунц.

— Сквер этот должен остаться, даже и просто как дань уважения тем, кто его садил, но кого уже с нами нет, — резюмирует пожилой мужчина, житель 49-го дома.

Вспомнили бобруйчане и о скважине, расположенной на территории сквера.

— Раньше, когда что-то ломалось, мы оттуда воду брали, а теперь что?









Сейчас жители микрорайона намерены актуализировать собранные подписи, может, собрать еще больше подписей — со всего района. Они уверены, что торговых центров вокруг достаточно, и еще один не стоит того, чтобы вместо него вырубали целый сквер. Кроме того, они надеются на помощь неравнодушных бобруйчан.

— Нам бы хотелось, чтобы нашелся кто-то — юрист, адвокат, — кто подскажет, как нам дальше поступать, — говорит Наталья Гудковская.

— Любимый сквер не отдают! — перефразирует Любовь Миткевич ставшее уже крылатым выражение.