Масочный режим ввели по всей Витебской области

Источник материала: Tut.by

Масочный режим с 16 ноября ввели во всех районах Витебской области. Об этом сообщает телеграм-канал облисполкома.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По состоянию на воскресенье, 15 ноября, масочный режим действовал в 19 из 21 района области (в 18 регионах — обязательный, в одном — рекомендательный).

В Бешенковичском и Чашникском районах местные власти такие решения не принимали, сообщают «Народные новости Витебска».

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране, заявил в интервью «Беларусь 1» главный санитарный врач Александр Тарасенко.

При этом последнее слово в решении о введении масочного режима с учетом эпидситуации остается за местными властями.