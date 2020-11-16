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Масочный режим ввели по всей Витебской области

16.11.2020 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Масочный режим с 16 ноября ввели во всех районах Витебской области. Об этом сообщает телеграм-канал облисполкома.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По состоянию на воскресенье, 15 ноября, масочный режим действовал в 19 из 21 района области (в 18 регионах — обязательный, в одном — рекомендательный).

В Бешенковичском и Чашникском районах местные власти такие решения не принимали, сообщают «Народные новости Витебска».

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране, заявил в интервью «Беларусь 1» главный санитарный врач Александр Тарасенко.

При этом последнее слово в решении о введении масочного режима с учетом эпидситуации остается за местными властями.

 
Теги: Витебск
 
 
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По состоянию на воскресенье, 15 ноября, масочный режим действовал в 19 из 21 района области.
 
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