Фотографии протеста. Какими мы запомним эти 100 дней

Источник материала: Tut.by

Страх, ужас, гнев, уныние, солидарность, радость, счастье. Повторить. Примерно так можно описать настроение белоруса неделя за неделей вот уже 100 дней. Сто дней протестов в Беларуси — это явление, которое удивило не только нас самих, но и весь мир.

Фотослужба TUT.BY за эти дни побывала в эпицентре самых важных событий и сегодня показывает самые запоминающиеся кадры. И у каждого фотографа любого СМИ наберется не одна интересная история, которая стоит за тем или иным кадром. Это истории о том, как было страшно. Истории о том, как было сложно снимать от слез радости. Истории о том, когда вообще не хотелось снимать, а только смотреть и запоминать момент, свидетелем которого мы были.

За эти 100 дней мы очень много узнали о себе и своих коллегах, которые в экстремальных условиях совершенно по-новому раскрывались. Но что самое важное — мы очень много узнали о белорусах. Они действительно оказались невероятными. Сегодня мы хотим сказать вам большое спасибо за то, что не боялись впускать в свой дом чужих людей, чтобы сделать кадр из окна или чтобы спрятать от разъяренных силовиков. Вы всегда готовы были поделиться вайфаем, водой, печеньем или даже драником; вы всегда готовы были расступиться в толпе, пропуская фотографов. И сейчас, пока мы пишем этот текст, вы, возможно, спасаете у себя дома незнакомых людей.



Женщины стоят перед ОМОНом на проспекте Победителей в центре Минска во время акции протеста против результатов президентских выборов в Минске 10 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Люди зажгли фонарики на мобильных телефонах и машут бело-красно-белым флагом во время мирной акции протеста на площади Независимости. Минск, 21 августа 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Парень и девушка едут на скутере перед кордоном силовиков на проспекте Победителей вечером после объявления итогов президентских выборов. Минск, 9 августа 2020 года. Тысячи людей вышли в центр города, чтобы выразить свое несогласие с результатами, озвученными в ЦИК. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Силовик без знаков различия тащит по асфальту задержанного мужчину. Минск, 9 августа 2020 года. Многотысячная акция протеста против результатов президентских выборов прошла вечером в столице на проспекте Победителей и возле стелы «Минск — город герой». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Несколько демонстрантов стоят перед многочисленной толпой силовиков на проспекте Независимости. Минск, 9 августа 2020 года. В центре Минска собралась многотысячная акция протеста. Люди вышли на улицу, чтобы выразить свое несогласие с объявленными результатами президентских выборов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Силовики достают из автомобиля мужчин на улице Притыцкого в микрорайоне Каменная Горка. Минск, 11 августа 2020 года. После выборов акции протеста стали возникать в разных районах города. Жестким задержаниям подвергались как участники акций протеста, так и случайные люди. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Мужчина и женщина обнимают девушку, которую только что выпустили из ЦИП на Окрестина. Люди, которых силовики жестоко задерживали на улице после президентских выборов, подвергались насилию и пыткам в зданиях РУВД и в изоляторе. Минск, 13 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Мужчина показывает свои травмы после выхода из изолятора на Окрестина. Он, как и многие, подвергался избиению и пыткам при задержании, в РУВД и в изоляторе. Минск, 13 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Мария Зайцева, пострадавшая от взрыва светошумовой гранаты вечером после президентских выборов 9 августа, сидит на кровати в палате больницы скорой медицинской помощи. Минск, 14 августа 2020 года. Девушка до сих пор не слышит одним ухом. По ее словам, линзы, которые она носит из-за плохого зрения, не позволили потерять способность видеть из-за яркой вспышки. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Мужчина показывает сотрудникам ОМОНа фото мужчины, которого избили их коллеги в Минске. Брест, 16 августа 2020 года. В этот день многотысячные акции протеста прошли по всей стране. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY



Девушка в гриме, имитирующем жертву насилия, принимает участие в акции памяти Александра Тарайковского — первого убитого во время акций протеста против результатов президентских выборов. Минск, 15 августа 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Рабочие МТЗ, объявившие о забастовке, и примкнувшие к ним люди, идут маршем от завода к зданию правительства. Минск, 14 августа 2020 года. Рабочие потребовали проведения новых выборов и призвали освободить всех задержанных. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Мужчина и женщина стоят на балконе, увешанном бело-красно-белыми флагами. Минск, 16 августа 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Девушка принимает участие в акции «Моя камера», организованной узниками ЦИП на Окрестина. Минск, 22 августа 2020 года. Бывшие заключенные воссоздали условия, в которых они находились в камере, где количество человек значительно превышало норму. На плакатах написаны их мысли и впечатления о случившемся. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Мужчины несут гроб с телом Александра Тарайковского, в которого выстрелили силовики 10 августа 2020 года возле станции метро «Пушкинская». Первоначально МВД заявило, что у него в руке взорвалось неустановленное взрывное устройство. Минск, 15 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами пришли к стеле «Минск — город-герой» во время «Марша свободы» — первого масштабного воскресного мирного марша, который прошел через неделю после президентских выборов. Минск, 16 августа 2020 года. По данным СМИ, в нем приняли участие около 200 тысяч человек. «Марш свободы» стал самой массовой акцией оппозиции за всю историю Беларуси. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Девушка размахивает бело-красно-белым флагом на фоне плакатов, которые наклеили протестующие на подножие памятника Ленину возле Дома правительства. Минск, 16 августа 2020 года. В этот день в Минске прошел «Марш свободы», который собрал, по разным оценкам, около 200 тысяч человек. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Тысячи людей с бело-красно-белыми флагами, плакатами и шарами идут возле стен гродненской тюрьмы № 1 во время «Марша свободы». Гродно, 16 августа 2020 года. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Девушка с цветами в руках проходит мимо колючей проволоки и кордона силовиков. Минск, 30 августа 2020 года. В этот день тысячи протестующих вышли на воскресный марш, посвященный дню рождения Александра Лукашенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Член Координационного совета, экс-директор Купаловского театра Павел Латушко в качестве свидетеля идет на допрос по уголовному делу в Следственный комитет. Минск, 25 августа 2020 года. Допрос Латушко длился 3,5 часа. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Сотрудники «Беларуськалия» сидят на улице во время объявленной забастовки. Солигорск, 17 августа 2020 года. Рабочие требовали новых выборов, освобождения всех политзаключенных и отставки тех, кто допустил насилие в стране. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Сотрудники ОМОНа стоят на крыльце Красного костела после того, как они заблокировали в храме часть людей, которые находились на площади Независимости. Минск, 26 августа 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Мужчина с нарисованным на лице бело-красно-белым флагом принимает участие в шествии к ЦИП и ИВС на Окрестина. Минск, 17 августа 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Сторонница Александра Лукашенко машет перевернутым государственным флагом в камеру фотокорреспонденту независимого СМИ во время провластного митинга возле универмага «Беларусь». Минск, 27 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



ОМОН окружает участников цепи солидарности на площади Независимости, недалеко от Красного костела. Минск, 28 августа 2020 года. Девушки, окруженные ОМОНом, стали петь и танцевать под песни из громкоговорителя. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Мария Колесникова просит участников марша отойти на безопасное расстояние от силовиков, которые выстроили кордон на проспекте Победителей возле резиденции Александра Лукашенко. Минск, 30 августа 2020 года. В этот день тысячи людей прошли маршем по центру Минска с «подарками» для Лукашенко, некоторые из них они оставили у забора резиденции и перед силовиками. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Женщина пытается прорваться к другим протестующим через цепь силовиков на проспекте Независимости во время воскресного марша, приуроченного ко дню рождения Александра Лукашенко. Минск, 30 августа 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Сотрудник ОМОНа пытается задержать участниц «Женского марша» на улице Веры Хоружей. Минск, 29 августа 2020 года. По оценкам СМИ, в акции приняли участие около 10 тысяч человек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Колонна студентов пытается прорваться через оцепление милиции возле станции метро «Немига». Минск, 1 сентября 2020 года. В первый учебный день студенты многих столичных вузов вышли на акции протеста против итогов президентских выборов и последующего насилия со стороны силовиков. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Парень позирует для фото перед кордоном силовиков на улице Ленина во время воскресного марша. Минск, 6 сентября 2020 года. В этот день в акции приняли участие около 100 тысяч человек, не обошлось без жестких задержаний



Журналисты TUT.BY вместе с главным редактором Мариной Золотовой стоят с плакатами в поддержку задержанных коллег перед РУВД Октябрьского района. Минск, 2 сентября 2020 года. Трое журналистов разных СМИ были задержаны накануне во время работы на акции протеста. Суд признал их виновными в участии в этой акции и приговорил к трем суткам административного ареста. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Женщина показывает знак V, переходя дорогу рядом с автозаками во время вечерней акции протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла без анонсирования утром этого дня. Минск, 23 сентября 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Женщины пытаются остановить милицейский микроавтобус во время задержания участниц «Женского марша» на площади Свободы в центре Минска. 12 сентября 2020 года. Акция началась с жестких задержаний, однако это не помешало тысячам женщин пройти маршем по центру города. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Сотни женщин пытаются противостоять силовикам во время «Женского марша», который начался на площади Свободы. Минск, 12 сентября 2020 года. Акция началась с брутальных задержаний, но участницам все же удалось собраться вместе и пройти с плакатами, цветами и фагами по центру города. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Сотрудник правоохранительных органов провожает участниц женского «Блестящего марша» в сторону автозака на улице Сурганова. Минск, 19 сентября 2020 года. Фотография девушки, идущей с улыбкой в сопровождении сотрудника ОМОНа к автозаку, облетела популярные паблики и быстро распространилась в Сети. Этот кадр стал популярен и получил название «Стильное задержание» или «Белорусский Vogue». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушки смотрят в глаза силовику, который стоит в оцеплении на площади Независимости, во время «Женского марша». Минск, 5 сентября 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушка, накинув на голову бело-красно-белый флаг во время дождя, стоит возле кордона силовиков у Дворца независимости во время традиционного воскресного марша. Минск, 6 сентября 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Участница протестного «Марша освобождения политзаключенных» демонстрирует свой плакат водителю водомета на проспекте Машерова. Минск, 4 октября 2020 года. Многочисленных демонстрантов силовики пытались разогнать с помощью спецтехники. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Александр Лукашенко в сопровождении охраны едет на свою тайную, ранее не анонсированную инаугурацию во Дворец независимости. Минск, 23 сентября 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Виктория, участница акции протеста, сидит на земле после того, как один из силовиков ударил ее дубинкой по лицу. Минск, 23 сентября 2020 года. Тысячи людей вышли вечером в центр Минска в знак протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась в этот день. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Одна из участниц идет в маске с изображением Светланы Тихановской в короне во время многотысячного воскресного «Марша народной инаугурации». Минск, 27 сентября 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Участники первого «Марша мудрости», в основном пенсионеры, идут по проспекту Независимости. Минск, 5 октября 2020 года. Пенсионеры вышли на марш в знак протеста против милицейского насилия и результатов президентских выборов. В нем приняли участие несколько сотен человек. Фото: TUT.BY



Сотрудник ОМОНа использует газовый баллончик против людей, вышедших на акцию протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась в этот день. Минск, 23 сентября 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Люди смотрят во внутренний двор Ленинского РУВД через ворота, открытые для проезда служебного автомобиля, в надежде увидеть своих близких, задержанных во время «Женского марша», и передать им необходимые вещи. Минск, 26 сентября 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



ОМОН охраняет стену, на которой закрашивают мурал с «диджеями перемен» в знаменитом минском «дворике перемен». Минск, 9 сентября 2020 года. Местные жители неоднократно восстанавливали мурал с изображением диджеев, несмотря на попытки силовиков и неизвестных его закрасить или уничтожить. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Молодые люди общаются во время дворового праздника в микрорайоне Осмоловка. Минск, 12 сентября 2020 года. В День города власти Минска отказались от общегородских гуляний. В ответ на это активисты в разных районах города сделали праздник сами — таким, каким они захотели. Люди устраивали сладкий стол на улице, приглашали музыкантов и устраивали мастер-классы для детей. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Сотрудники милиции задерживают 21-летнюю Варвару Гринюк, которая вышла с одиночным пикетом ко входу в Гродненский государственный университет, из которого ее отчислили, пока она была в больнице. Гродно, 29 октября 2020 года. Официальная причина отчисления — прогулы, хотя девушка считает, что отчисление связано с ее активной гражданской позицией. В день отчисления ей делали операцию. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY



Люди несут цветы, свечи и плакаты на «Площадь перемен», где неизвестные в штатском избили Романа Бондаренко, который после скончался в больнице от полученных травм. Минск, 13 ноября 2020 года. Прочитав в дворовом чате, что неизвестные срезают бело-красно-белые ленты во дворе, Роман Бондаренко вышел из дома, чтобы разобраться в происходящем. Однако его жестоко избили неизвестные и занесли в микроавтобус. Примерно через полтора часа его доставили в БСМП из Центрального РУВД, где мужчина скончался, не выходя из комы. МВД заявило, что парень был пьян, однако заключение медиков это заявление опровергает. Фото: TUT.BY



Девушки с бело-красными зонтами идут по пешеходному мосту над улицей Немигой в центре Минска. 22 октября 2020 года. Несколько десятков девушек с бело-красными зонтами еженедельно гуляют по улицам города, чтобы вдохновить окружающих. Фото: TUT.BY



Молодой человек с нарисованным гербом «Погоня» на теле и бело-красно-белым флагом стоит перед многочисленными участниками мирной акции протеста на площади Независимости. Минск, 26 августа 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY