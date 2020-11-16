Около 30 человек помогали известному кардиологу разбирать сожженную дачу. Среди них академик и профессор

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 15 ноября, около тридцати человек помогали академику Александру Мрочеку разбирать сгоревшую дачу. Среди тех, кто не остался равнодушным к ситуации, люди с мировым именем — академик Юрий Островский и профессор Владимир Минченя.



Фото: передано в редакцию семьей Мрочек

В выходные стало известно о поджоге дачи Александра Мрочека. Сгорели часть дома, подвал, баня и беседка. На улице поджигатели оставили куклу с окровавленными глазами, приколотую к стулу скальпелем, и записку с угрозами. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК — по факту умышленного уничтожения либо повреждения имущества, совершенного общеопасным способом.

Дача академика находится в деревне Узборье возле Раубичей. В воскресенье сюда съехались неравнодушные люди, чтобы помочь Александру Геннадьевичу справиться с последствиями пожара.

— Чтобы что-то отремонтировать, нужно убрать «остатки пожара». Их достаточно много, — описывает ситуацию Александр Мрочек. — Поступило предложение со стороны нашего центра (РНПЦ «Кардиология» — Прим. TUT.BY) приехать и помочь. Были академик Юрий Островский, несколько кардиохирургов, ребята из отделения реанимации вместе с заведующим Андреем Валентюкевичем, директор и сотрудники «Политехника» — это предприятие, с которым мы сотрудничали по изготовлению медицинских изделий. Приехал с инструментами профессор Владимир Минченя, а также люди, которых я не знаю. Всего около тридцати человек.

Помощники трудились полдня. За это время, говорит академик, разобрались с мусором и вывезли «выжившую» после пожара технику. Кстати, для хранения техники соседи по дачному участку выделили медику пустой домик.

Чтобы поддержать известного врача, Елена Хомич, которая раньше преподавала в медицинском колледже, бросила клич для добровольцев в Facebook. Подключиться может любой желающий, первые из них уже нашлись.

Вчера, рассказал Александр Мрочек, в деревню Узборье приезжали «специальные строители с дроном», которые восстанавливают дома после пожаров. Они определяли ход дальнейших действий.

— Сейчас нужно срочно разбирать крышу и мансарду, — делится их заключением Елена Хомич. — Если будет нормальная зима или еще продержится осень, нужно заниматься восстановлением. Если начнется «гнилая зима», как выразились специалисты, значит, следует срочно разобрать крышу с мансардой и делать временное перекрытие. Это поможет спасти первый этаж, иначе балки намокнут и прогниют.

По словам Елены, все, у кого есть время и силы поддержать Александра Геннадьевича. могут писать ей в Facebook .

— Я за эти дни вымотался. Сегодня было столько мыслей, что я ночь не спал, — рассказывает Александр Мрочек. — [В то же время] такая солидарность [со стороны коллег и обычных людей] для меня неожиданность. Потрясающе, когда есть такая поддержка.

Александр Мрочек — кардиолог, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. В 90-е годы был директором НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, ректором Белорусской медицинской академии последипломного образования. РНПЦ «Кардиология» руководил с 2008 года. Автор более 500 научных работ, в том числе 8 монографий, 45 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Награжден медалью Франциска Скорины, межгосударственной премией «Звезды Содружества».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В августе Минздрав уволил Александра Мрочека с должности директора РНПЦ «Кардиология». И.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал, что «задачи, которые сейчас стоят перед Министерством здравоохранения, требуют особых руководителей», поэтому кадры и меняют. Однако сами же сотрудники РНПЦ связывали увольнение с тем, что Мрочек не давил на них и не запрещал в нерабочее время высказывать свою позицию.