«Как в войну: лежали на полу, воздуха не хватало». Что говорят люди, которые 15 часов прятались от силовиков

Источник материала: Tut.by

Когда в воскресенье на «Площади перемен» начался силовой разгон протестующих, люди были вынуждены прятаться от силовиков. Проведенные часы взаперти они описывают как «настоящую оккупацию». Говорят, вынуждены были лежать более 15 часов на полу, старались не подавать признаков жизни, у них не было воды, а те, у кого была еда, «голодали из солидарности» к остальным. Как достать булку из сумки, если рядом все голодные?



Фото носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Жители домов, стоящих у «Площади перемен» рассказали , что после разгона днем в воскресенье, не все силовики уехали. Они ходили по домам, дежурили у подъездов, проверяли паспорта.

— То, что мы пережили, очень похоже на рассказы бабушек о войне. 15 часов лежали в темноте на полу, не двигались, воздуха не хватало и все это время без еды. Из солидарности все голодали. У меня была булка и два пряника, а как их разделить, если вас десятки человек? Спросить, кто самый голодный? Это могло привести к ненужной ссоре, — рассказывает TUT.BY Марина.

Она одна из тех, кто вынужден был прятаться у случайных людей от силовиков после разгона на «Площади перемен». По оценке людей, которые оказались в такой ситуации, их было от 100 до 200 человек. В воскресенье утром Марина съездила на службу в костел, а потом приехала на улицу Червякова почтить память Романа Бондаренко. Вспоминает, когда началось наступление силовиков, люди подняли руки вверх и кричали: «Стреляйте!».

— Потом пошли гранаты, начался бешеный крик, и я забежала в первые отрытые двери. Слышали, как силовики говорили по рации, как ходили рядом, но от ужаса никто не вслушивался в эти слова, — Марина передает эмоции тех, кто оказался с ней рядом. — По моему опыту, обычно в засаде отсиживаешься 2−3 часа и выходишь. Никто не мог представить, что это растянется на 15 часов. Нас было очень много, в какой-то момент стало слишком душно, но мы продолжали притворяться, что нас нет, и остались лежать на полу. Видели, как задерживали ребят в соседних домах, зверски избивали, заводили в автозаки. Было страшно… Кто-то как сел на пол, так за 15 часов и не встал в туалет.

Сегодня ближе к 10 утра Марина смогла выйти из чужого дома, вместе с ней «Площадь перемен» покинули и те, кто там прятался.

«Наши животы журчали как оркестры»

Не пришла домой ночевать и Виктория. По ее словам, она не пропустила ни одного воскресного марша, но «еще никогда не было такой оккупации».



Силовики в воскресенье на «Площади перемен». Фото: TUT.BY

— За мной как закрылась дверь в чужую квартиру в 16.25 вчера, так открылась только сегодня утром, — рассказывает TUT.BY Виктория. — Вышла в шоке, подъехали какие-то бусы нас вылавливать, обошлось. По моим ощущениям, в оккупации было человек 200. Когда утром на «Площадь перемен» выбежало много людей, испугалась: это наши или тихари? Меня будут хватать? Но по замученным лицам поняла — наши.

Виктория описывает, атмосфера психологически была сложной. Во-первых, все старались молчать, чтобы не выдать свое присутствие. Из-за этого невозможно было обсудить, что делать дальше. Во-вторых, они все время слышали переговоры милиции, их шаги, видели, как сотрудники светили фонарями в поисках протестующих.

— Но мы понимали: это лучше, чем РУВД под гнетом и пытками. Когда незнакомые люди меня укрыли, я замешкалась: можно ли доверять? Тебе предложили туалет, присесть. Это какое-то волшебство. Каждый час думали, что выйдем, а силовики не уходили. Было двоякое чувство. Да, ты вроде можешь выйти на улицу, но при этом понимаешь: сразу попадаешь в автозак и обнуляешь 15 часов, которые провел взаперти. Все начинается заново: ожидание в автозаке, РУВД, разбирательство. Поэтому терпели до последнего, наши животы урчали, как оркестры. Представьте, многие позавтракали только в воскресенье и все. Было сложно. К тому же у каждого свой психологический барьер, некоторые пришли на площадь с семьей, их близких задержали, а они смогли спрятаться. Что делать? Им казалось, что нужно выйти и искать родных в РУВД, но как только оказываешься на улице — это уже опасность.

Сейчас Виктория дома и благодарит тех, кто открыл двери:

— Спасибо огромное, что приютили!