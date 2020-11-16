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Редактору отдела спецпроектов TUT.BY дали 13 суток

16.11.2020 13:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Центрального района Минска разбирал дело редактора отдела спецпроектов TUT.BY Марии Ерема. Машу судили по статье 23.34. Наказание — 13 суток.


Фото: Facebook Марии Еремы

Марию задержали в пятницу, 13 ноября, когда в Минске проходили цепи солидарности в память о Романе Бондаренко.

По словам коллег, на суде Мария вину не признала. Пояснила, что живет недалеко от Площади Победы, во время обеда вышла на улицу попить кофе. Изначально девушку отвезли в Центральный РУВД, а потом в ИВС на улице Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Центрального района Минска разбирал дело редактора отдела спецпроектов TUT.BY Марии Ерема. Машу судили по статье 23.34. Наказание - 13 суток.
 
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