Редактору отдела спецпроектов TUT.BY дали 13 суток

Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Центрального района Минска разбирал дело редактора отдела спецпроектов TUT.BY Марии Ерема . Машу судили по статье 23.34. Наказание — 13 суток.



Фото: Facebook Марии Еремы

Марию задержали в пятницу, 13 ноября, когда в Минске проходили цепи солидарности в память о Романе Бондаренко .

По словам коллег, на суде Мария вину не признала. Пояснила, что живет недалеко от Площади Победы, во время обеда вышла на улицу попить кофе. Изначально девушку отвезли в Центральный РУВД, а потом в ИВС на улице Окрестина.